Nueve personalidades públicas, premiadas como Políticos Conectados

Internet, la blogosfera, las redes sociales, la mensajería instantánea... Las nuevas formas de comunicación personal o colectiva que nos ha traído el cambio tecnológico están cambiando nuestros hábitos cotidianos. Los de los ciudadanos, y también los de sus representantes, los políticos.

En 2015, en la novena edición de los Premios 20Blogs, 20minutos creó un nuevo galardón, el de Personalidad Online del Año. La ganadora fue la periodista Ana Pastor. En 2016, el escritor Arturo Pérez Reverte.

Este año, los premiados son un grupo de políticos que aun representando posiciones ideológicas diversas, tienen algo muy destacable en común: hacen política desde las nuevas tecnologías, usan muy bien las redes sociales y contribuyen desde sus posiciones de liderazgo a la transformación digital de toda la sociedad.

La Personalidad Online 2017 son los Políticos Conectados. Los galardones fueron entregados por Fernando de Yarza, presidente de Henneo y de 20minutos. Son estos:

Miguel Ángel Revilla

Partido: PRC.

Cargo: Presidente de Cantabria.

Seguidores en Twitter: 648.000.

Asegura que se siente más cómodo en Facebook, donde tiene más de un millón de seguidores, que en Twitter, donde se acerca a los 650.000, pero también que el móvil solo lo usa para hablar "las 15 o 20 veces que me suena cada día". Que jamás ha bloqueado a nadie, que todos sus tuits son suyos -"en las redes no sigo consejos ni dejo que nadie hable por mí. Soy el único autor y responsable de cada palabra que publico"-. ¿Y de qué escribiría si pudiera ser bloguero, pero no de política? "De Cantabria infinita", contesta, contundente.

Gabriel Rufián

Partido: ERC.

Cargo: Diputado en el Congreso.

Seguidores en Twitter: 175.000

Polémico y provocador en sus intervenciones parlamentarias, Rufián también lo es cuando, como Político Conectado, elige entre SMS, Whatsapp y Telegram: "Whatsapp. SMS lo dejo para la sede de Soto del Real del PP. Y Telegram, para Podemos, que son muy guais". ¿Y el último tuit que le haya hecho reírse a carcajadas? "Uno de Quequé que me comparaba con Aznar, como pijo amante de las banderas".

Pablo Iglesias

Partido: Podemos.

Cargo: Secretario general de Podemos. Diputado en el Congreso.

Seguidores en Twitter: 1,9 millones.

Tiene dos millones de seguidores en Twitter, y ha convertido las redes en una de sus principales herramientas políticas. Da en ellas noticias, comenta asuntos de actualidad y opina de muchísimos asuntos de debate público. Y si se le pregunta sobre qué escribiría si fuera bloguero no político, contesta: "Sobre cine, sin duda". Es un nativo digital (y televisivo) que cree que haremos casi todo por internet. Hasta votar. "Facilitar el voto electrónico es técnicamente posible y creo que sería conveniente compaginar este método con el presencial. Estoy convencido de que se harán avances en ese sentido", asegura.

Aitor Esteban

Partido: PNV.

Cargo: Diputado. Portavoz del Grupo Vasco en el Congreso.

Seguidores en Twitter: 7.000.

Mira "demasiadas veces el móvil. También por la noche". Para mensajería, usa sobre todo Whatsapp. No tiene aún muchos seguidores en Twitter, algo más de 7.000, quizá porque en su cuenta apenas habla de política –"Si uno quiere conocer mis intereses más allá de la política, mi timeline es un libro abierto"– y porque es moderado tanto en su vida virtual como en la real. ¿Con quién le gustaría tener un pique/enfrentamiento en redes sociales? "Con nadie. Los contemplo más como instrumento de intercambio de información y para aclarar mi punto de vista. No para montar espectáculos ni enzarzarme en discusiones". ¿Y a cuántos tuiteros ha bloqueado? "En mi vida, creo que a dos". ¿Cree que algún día todos las elecciones se harán vía internet y no presenciales en urna? "No hay nada imposible, pero no lo veo factible, en un futuro cercano".

Mónica Oltra

Partido: Compromís.

Cargo: Vicepresidenta, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y Portavoz de la Generalitat Valenciana. Coportavoz de Compromís.

Seguidores en Twitter: 218.000.

"Miro el móvil unas cien veces al día, todo lo que sea necesario. Es una herramienta de trabajo". Dice no haber bloqueado a nadie en Twitter. "En las redes me comunico, es una extensión para seguir dialogando". Si tuviera un blog que no fuera de política, lo dedicaría a «las relaciones humanas". En su partido ya ha ensayado las votaciones telemáticas, pero cree que "ir a votar presencialmente es un aspecto que le da mucho valor a la responsabilidad que supone ejercer el derecho de sufragio".

Ángel Gabilondo

Partido: PSOE.

Cargo: Diputado autonómico. Portavoz del Grupo Socilista en la Asamblea de Madrid. Ex ministro de Educación.

Seguidores en Twitter: 30.700.

Supera los 30.000 seguidores en Twitter, y no se separa de su móvil. "No puedo. Ni lo deseo ni debo". Se estrenó como bloguero en 2012 y compartía pensamientos, pinturas e ilustraciones. Reflexiona sobre el nuevo mundo de la tecnología y su uso en los procesos electorales: "Internet, las nuevas tecnologías, las redes sociales... van a tener un papel cada día más relevante en las elecciones y en el debate político. Me cuesta trabajo creer, sin embargo, que las elecciones lleguen a celebrarse online. Es más, no lo desearía. Me gustan los formatos y las posibilidades diversas y compatibles. Conviene, en todo caso, no presuponer demasiado lo que pueda llegar a suceder".

Cristina Cifuentes

Partido: PP.

Cargo: Presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid.

Seguidores en Twitter: 199.000.

Muy activa en Twitter, donde tiene 200.000 seguidores en su cuenta personal - "la llevo exclusivamente yo, siempre lo he hecho"-, tiene otra institucional, que le gestiona su equipo, y no se separa de su móvil: "Es una herramienta fundamental para el trabajo, y trabajo 15 horas al día". En redes sociales, da un consejo: "No hay que escribir en caliente. Es la regla número 1". Si fuera bloguera, asegura que se interesaría por muchos temas, y por uno en especial: "Me gustaría escribir sobre cine, hacer crítica cinematográfica".

Albert Rivera

Partido: Ciudadanos

Cargo: Presidente de Ciudadanos.

Seguidores en Twitter: 750.000.

Confiesa que si tuviera un blog fuera de la política sería de "deportes, motociclismo especialmente, y viajes". Precisamente, fue sobre fútbol el tuit del que más se arrepiente: "Hay solo una cosa que divide a los españoles más que la política: el fútbol". No solo se atreve con Whatsapp en el móvil –que consulta "demasiadas" veces al día–, sino también con Telegram e incluso a veces tira de viejos SMS. ¿El último tuit que más le ha hecho reír? Uno de Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, sobre las elecciones de Francia.

Carles Campuzano

Partido: PdeCat

Cargo: Portavoz de PdeCat en el Congreso.

Seguidores en Twitter: 13.400.

Asegura que le falta "convicción" para llegar a ser trending topic y que le parece una "tentación" pensar en tener una cuenta «falsa» en redes. Su placer culpable es el "egosurfing" (buscarse a sí mismo); de hecho, ha perdido la cuenta de las veces que mira al día el móvil. Y si de algo se arrepiente es de "casi todos los tuits que criticaban a la CUP". Le gustaría bloguear sobre Historia.