Jódar renuncia a la Alcaldía de Lorca al ocupar una cartera en la Comunidad

El PP ha convocado en unos minutos reunión de la Junta Directiva en la que se adoptará una decisión para nombrar a su sucesor en el cargo. En un primer momento se quedará el primer teniente alcalde en funciones, Fulgencio Gil, el senador y concejal de Economía y Hacienda, hasta que se nombre un nuevo primer edil. No obstante, una vez se elija a su sucesor se convocará un Pleno extraordinario para su investidura.

Jódar ha confirmado que ha presentado la renuncia, que no se hará efectiva hasta que no se dé cuenta de ella en el Pleno que se ha convocado este viernes, a las 9.30 horas, con carácter extraordinario, para que a las 11.00 horas pueda tomar posesión en San Esteban como consejero.

Así, ha confesado que aún no ha tenido tiempo de hacerse a la idea, aunque ha puntualizado que dada la incompatibilidad de la situación de alcalde con la de consejero ha firmado el escrito en el que manifiesta su voluntad de renunciar a la Alcaldía.

"Ha sido una tremenda sorpresa", ha comentado Jódar, quien ha recordado las épocas "muy duras" que ha pasado al frente del Consistorio. "Ahora, cuando empiezan a recogerse los frutos, me toca abandonar la Alcaldía, la política es así, otros retos hay que afrontar y a partir de ahora pensamos en clave regional", ha dicho.

No obstante, ha dejado claro que "nunca podrá dejar de lado el tema de mi municipio, que lo llevaré siempre presente e intentará seguir impulsando, desde donde esté, los intereses del municipio que tantos desvelos me ha suscitado y que tantas preocupaciones y satisfacciones me ha dado".

