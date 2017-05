Turismo trabaja en una estrategia de marketing digital para ganar en eficacia

Así lo ha anunciado al ser interpelado por el diputado del PP Pedro de Rueda, quien se interesó por las políticas en materia de turismo a desarrollar en 2017, criticando la ausencia de las mismas. Por su parte el consejero ha explicado que el plan de marketing digital será el siguiente objetivo para segmentar "bien" el mercado y distribuir mejor los mensajes.

Después de que el diputado del PP criticase al Gobierno por no adecuarse a los tiempos "dinámicos" del turismo y su crecimiento, el consejero le ha respondido afirmando que todas las actuaciones que se llevan a cabo desde el Gobierno cuentan con el beneplácito del sector. "Entiendo que lo tenga difícil para hacer oposición con este tema, pero los datos que le he dado son los reales, no puede negarlos", ha subrayado, después de que el parlamentario del PP afirmase que los vuelos de Asturias a Madrid podían llegar a costar 600 euros.

En este punto Blanco ha señalado que el Principado tiene un acuerdo con Iberia Express por el que los vuelos "a tres meses vista" cuestan menos de 30 euros. "Las cosas van bien, se están haciendo bien, el turismo está creciendo en Asturias", ha reiterado.

INVERTIR EN LA CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA "NO ES RAZONABLE"

Por otro lado, y preguntado por la diputada de Foro Carmen Fernández sobre el estado de la Ciudad de vacaciones de Perlora, el consejero ha afirmado que invertir en estos momentos las "decenas de millones de euros" que se requerirían para ponerla en funcionamiento "no es razonable".

El consejero ha agregado además que el Principado no debe entrar en competencia con los hosteleros en este tipo de asuntos. "Hay que buscar que tenga utilidad en el futuro, pero invertir para que la explote el Principado, entrando en competencia con el sector, no parece que sea ahora mismo una prioridad", ha reconocido.

Desde Foro Carmen Fernández le ha reprochado su "respuesta triste" y ha reclamado que se recupere el espacio para reactivar la economía en Carreño y el conjunto de Asturias.

Consulta aquí más noticias de Asturias.