Los Presupuestos para 2017 superan su primer escollo y siguen su tramitación

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 ha superado este jueves su primer escollo al decaer las siete enmiendas a la totalidad a las que se enfrentaba, por lo que continúa su tramitación parlamentaria.



La votación de estas enmiendas de devolución en el Pleno del Congreso -presentadas por PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PDECAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias- se ha saldado, como estaba previsto, con un empate técnico de 175 diputados, que al repetirse tres veces ha supuesto su rechazo.



El Gobierno salva así el primer obstáculo para la aprobación de los Presupuestos gracias a los votos de PP, Ciudadanos, PNV, CC, UPN y Foro Asturias.



La votación a las enmiendas de totalidad se ha producido tres veces, ya que el reglamento de la Cámara así lo señala y puntualiza que se necesita un empate técnico de 175 diputados para que en una tercera ocasión decaigan y se "desechen" estas iniciativas, votadas en bloque.



El ministro de Hacienda y de Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reiterado en este segundo día de debate que el Presupuesto de 2017 está "cargado de realismo y de operatividad" y ha negado que no se vaya a cumplir con los ingresos, ya que el incremento de la recaudación vía impuesto de sociedades, IRPF o IVA "ya está ocurriendo".



Además, ha insistido en la disposición del Gobierno a negociar modificaciones del presupuesto durante el periodo de enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación vence este viernes, y ha mostrado su intención de sentarse a negociar con Nueva Canarias para lograr su apoyo a las cuentas en la votación final del dictamen presupuestario que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio.



Y es que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, le ha instado a revertir el "castigo milmillonario" que sufre Canarias desde 2009 y ha incidido en que la responsabilidad de que salga el presupuesto la tiene el Gobierno.



"El famoso diputado 176 no es el que le habla, es usted, del que depende que prospere o no el presupuesto", le ha insistido Quevedo.Para la aprobación del texto el Gobierno necesitará al menos 176 votos, uno más que este jueves.

