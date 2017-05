Preparan la mayor retrospectiva del pintor socialista John Sloan, gran realista de los EE UU

Retrato pintado por John Sloan en 1913 (Delaware Art Museum, Gift of the John Sloan Trust, 1996 © Delaware Art Museum / Artists Rights Society (ARS), New York)

Retrato pintado por John Sloan en 1913 (Delaware Art Museum, Gift of the John Sloan Trust, 1996 © Delaware Art Museum / Artists Rights Society (ARS), New York)

El pintor realista estadounidense John French Sloan (1871-1951), que no utilizó nunca como artista el segundo nombre propio, quizá sea uno de los pintores estadounidense más necesitados de un reconocimiento definitivo. Resulta insuficiente que se le mencione como uno de los realistas que formó parte del grupo fundador de la Escuela Aschan, efímera como movimiento (1908-1918) pero de gran transcendencia por su filosofía sobre la creación, socializante y basada en la idea central de que al arte no debe separarse de la vida.

Fotogalería 7 Fotos

Sloan no solo fue el más dotado y productivo de aquel colectivo —liderado por Robert Henri (1865-1929), que padecía de una nada disimulada envidia hacia su colega—, sino también el de mayor conciencia social. En 1910, una fecha tan temprana que se le tiene por el primer artista en dar el paso, se dio de alta como militante del Partido Socialista de los EE UU y dos años más tarde comenzó a editar la revista The Massess (Las masas) [todos los ejemplares digitalizados], una publicación embrionaria, valiente (pacifista, colectivista) y combativa.

Aunque era un pintor de técnica elevada y mirada llena de pasión, Sloan nunca explotó comercialmente su carrera como artista. Entendía que se trataría de un privilegio burgués y que ya había suficiente dominio de la "plutocracia despreciable" que dirigía el sistema como para contribuir. Prefirió ganarse la vida con los humildes ingresos como caricaturista de prensa y pintar con la única intención de mostrar a los normales.

Acaban de anunciar la más importante retrospectiva de este artista de moral inquebrantable. An American Journey: The Art of John Sloan (Un viaje estadounidense: el arte de John Sloan) reunirá casi un centenar de obras —pinturas, dibujos e ilustraciones— de este deslumbrante maestro del realismo de cuya humildad dice todo la rapidez con que se sacudía la etiqueta de pintor con "conciencia social", que le enfermaba.

No me interesa la propaganda. Pinto lo que veo desde la ventana "Pintó a la gente con simpatía, pero no me gusta emplear los términos de conciencia social... No me interesa la propaganda. Sólo pinto lo que veo desde la ventana de mi apartamento. No pretendo insultar a mis iguales interpretando artísticamente su vida. Simplemente quiero mostrar la alegría de esas vidas", declaró.

Material cedido por su segunda esposa

La exposición, que ha empezado a promocionar el siempre interesante Delaware Art Museum de Willimgton, una de esas pinacotecas de tamaño humano y política artística de envidiable buen gusto, está anunciada para otoño —del 21 de octubre al 28 de enero de 2018— y basada en gran parte en las obras y material de archivo de Sloan que cedió al centro la segunda esposa y viuda del artista, Helen Farr Sloan (1911-2005). El museo se convirtió, con la donación, en el más importante en número y calidad de originales y material gráfico, fotográfico, epistolar y escrito de Sloan.

Usaba la misma técnica que los renacentistas del siglo XV Gran amante de las películas de Hollywood, hay siempre un fondo cinemático en los óleos de este artista trabajador que rechazó el estilo del moldeado espontáneo de las formas de, por ejemplo, Manet, que gozaba de gran ascendente en los artistas de los EE UU, y prefería, como otro gran creador del país, Edward Hopper, el impasto de los renacentistas, una técnica mucho más laboriosa de superposición de capas. Sus escenas corales —bañistas, interiores de tabernas...— son de los primeros años del siglo XX pero están pintadas con técnicas del XV.

'Larga y prolífica carrera'

An American Journey explora todas las facetas de la "larga y prolífica carrera del artista", desde sus proyectos estudiantiles en la academia de Bellas Artes hasta los cuadros sobre el desierto de Nuevo México que tanto le sugirieron al final de su vida. También se incluyen ilustraciones satíricas y mordaces para periódicos y revistas nacionales; representaciones de la vida en Nueva York; desnudos y autorretratos.

Conoció a Dolly Wall, su primera mujer, en el burdel en el que ella trabajaba Sloan era una persona muy tímida y de escasas dotes para las relaciones con los demás. En 1898 se enamoró de Dolly Wall, a la que conoció en el burdel en el que trabajaba como prostituta. Se casaron en 1901 y se amaron con locura y entrega pese a algunas crisis motivadas por el alcoholismo de la mujer, que murió en 1943 por una enfermedad coronaria precisamente relacionada con la adicción.