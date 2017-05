Valladolid, capital del vino: la ciudad castellana acoge el Concurso Mundial de Bruselas

Valladolid es una de las capitales españolas del vino, pero por unos días va a ser la capital del mundo vitivinícola. La capital castellana acoge del 5 al 7 de mayo el Concurso Mundial de Bruselas, un certamen con 23 años de historia y un indiscutible prestigio en todo el mundo. Al certamen de Valladolid se han presentado 9.000 muestras, casi 2.000 de ellas procedentes de España, que serán evaluadas por 320 catadores de 50 países, de los cuales dos tercios son periodistas y, el resto, responsables de compra o sumilleres, entre otros prescriptores. Todo ello tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel Delibes.



España fue el país que más grandes medallas de oro logró en la edición de 201650 países productores participarán en la edición de este año, entre los que destacan, por el número de inscripciones realizadas, Francia, España, Italia, Portugal, Chile, China, Sudáfrica, Bulgaria, Suiza, Grecia y Eslovaquia. Los resultados del concurso se publicarán el próximo 12 de mayo, fecha en la que se conocerán los vinos que han obtenido la Gran Medalla de Oro, la Medalla de Oro y la Medalla de Plata.



Según el presidente del Concurso Mundial del Vino de Bruselas, Baudouin Havaux, los resultados de este certamen tendrán gran relevancia comercial porque el sello que utilizan los vinos premiados en su etiqueta dan testimonio de su elevada calidad y sirven, además, para tomar decisiones a los responsables de compra.



En la edición de 2016, España fue el país que mayor número de grandes medallas de oro consiguió, unas 18, aunque no era el que presentaba más referencias. Nuestro país cuenta con 960.000 hectáreas, 540.000 explotaciones y 43 millones de hectolitros cada año.

Castilla y León, de mucho vino

El concurso va a ser un buen altavoz para Valladolid y para toda Castilla y León. De hecho, los 18 periodistas internacionales que participan en el certamen como catadores –llegados de Francia, Hungría, India, Letonia, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, República Checa, Rumanía y Suiza– han conocido, durante estos días, dónde y cómo se hacen los vinos de Castilla y León.



El volumen de negocio de este sector en Castilla y León es de 850 millones de euros anuales y da empleo a 19.000 personas, entre viticultores y contratos asociados. Hay 620 bodegas, el doble que hace 10 años. La región cuenta con 13 marcas de calidad; 12 de ellas son denominaciones de origen.



La provincia de Valladolid es la que más vinos amparados por una D.O tiene de España. Sus vinos pertenecen a la D.O Ribera de Duero, D.O Rueda, D.O Cigales, D.O Toro y D.O Tierras de León. Castilla y León dedica 75.000 hectáreas al viñedo de las cuales 65.000 pertenecen a alguno de los 13 sellos de calidad.