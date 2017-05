Las Cortes acuerdan abordar la modificación de la ley de prevención y extinción de incendios de Aragón

Desde la tribuna del público, bomberos profesionales han seguido el debate, desde donde han aplaudido las diferentes intervenciones, para abandonar la sala al final reclamando un servicio autonómico "ya". El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha esgrimido que "todos los aragoneses tienen el mismo derecho a sentirse seguros y amparados por un servicio eficaz de prevención y extinción de incendios", algo que no ocurre "en la zona rural de Teruel, ni en la provincia de Huesca".

A su entender, habría que contar con un servicio autonómico, integrado por bomberos profesionales, con dotaciones mínimas garantizadas en cada parque que permita una prestación del servicio las 24 horas ininterrumpidamente, frente a "algunos parques que funcionan actualmente con horario de oficina". Igualmente, ha reclamado una academia aragonesa de bomberos.

El diputado del Partido Popular, Fernando González, ha defendido la actual ley, aprobada la legislatura anterior, con un Gobierno PP-PAR, porque la situación actual no se debe "a un problema de legislación, sino de gestión y de voluntad política", para señalar que, por ejemplo, la situación de la provincia oscense se podría haber solucionado con los 1,5 millones de euros aportados en el Presupuesto de 2015 y la propuesta de la Diputación Provincial de Huesca.

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha reconocido que este es un "debate complejo por la particularidad geográfica de nuestro territorio", extenso, disperso, con orografía difícil y por la situación de las vías de comunicación y los accesos, que "necesita rigor" ante una normativa abundante en cuanto a competencias y ha apostado por aportar "propuestas en positivo, constructivas y de mejora" para lograr "una ley estable y duradera, que garantice un servicio útil".

NO ES FÁCIL

La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, ha apoyado "que se cree ese foro de diálogo" porque "puede haber aspectos que la realidad ha demostrado que pueden ser mejorables", si bien ha advertido de que "no es fácil" ordenar la situación actual y ha sostenido que "uno de los problemas es que la ley actual no se está cumpliendo porque cuesta dinero y actualmente hay cero euros" en el Presupuesto, salvo una enmienda de Podemos de 50.000 euros.

El diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez ha opinado que la ley actual "no cumplía expectativas ni para ciudadanos, ni para profesionales" y ha sostenido que para atender las necesidades "se necesitan entre 16 y 18 millones de euros" por lo que ha pedido que si se va a mejorar la normativa, se aporte financiación porque "si no, decimos que no se puede y punto".

La diputada de CHA Carmen Martínez ha considerado que la ley actual se aprobó por el "rodillo" de PP y PAR y "solucionó pocos problemas" ya que "solo hizo una foto fija", sin aportar propuestas "para mejorar el servicio". Sobre la modificación propuesta ahora, ha opinado que "hubiera sido mucho mejor" que se hubiera iniciado con una mesa de negociación que incluyera a los trabajadores y a todos los que tienen competencias.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha considerado "cínico" aprobar leyes "sabiendo que no iban a resolver problemas" y ha deseado que el trabajo que se va a iniciar ahora "pueda servir para mejorar las condiciones de los ciudadanos y de los trabajadores".

