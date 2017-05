Del Busto defiende los nuevos horarios de Atención Primaria frente a las críticas de Ciudadanos

Lo ha hecho tras las críticas de Ciudadanos, cuyo diputado, Armando Fernández Bartolomé ha acusado al consejero de ser "débil con los fuertes y fuerte con los débiles". A juicio de Ciudadanos este "no es el mejor horario para los asturianos". "Se está usted equivocando y no está atendiendo a la sociedad si entiende que este horario es el mejor", ha dicho Fernández Bartolomé.

Así, a juicio de Ciudadanos el consejero "se está plegando a los intereses de determinados colectivos que pitan mucho". "Usted no escucha a la gente si cree que lo adecuado es obligar a la gente a ir a la consulta únicamente de mañana. No me diga que es un horario óptimo porque no es así", ha insistido el diputado.

El consejero ha explicado que el horario va de 8.00 horas a 15.30 horas, lo que permite a trabajadores con jornada partida acudir a consulta o también a los numerosos funcionarios con horario de mañana. Ha insistido en que tras un análisis detallado de los datos de actividad asistencial que se estaba desarrollando se ha considerado que este es el mejor horario.

Del Busto ha incidido en que desde la Consejería no se cierran a jornadas horarias diferentes pero siempre buscando el bien general y la mejora de productividad.

LEY DE SALUD ESCOLAR

Por otra parte el titular de Sanidad ha indicado que en estos momentos desde la Consejería están trabajando sobre esta la Ley de Salud Escolar, porque se trata de una ley de hace 33 años, pero es una norma plenamente vigente, ya que fue una ley "previsora, responsable y coherente".

Del Busto se explicaba así ante la pregunta y las críticas del diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, que ha asegurado que el desarrollo de la norma ha sido nulo.

Desde Ciudadanos, su diputado Armando Fernández Bartolomé, ha indicado que en estos momentos en los que se habla de prioridades legislativas en la Cámara esta ley es, a su juicio, una de las más importantes en tanto que afecta a la sanidad y a la educación .

De ahí que haya querido conocer los motivos por los que ha incidido en reclamar información al consejero sobre la aplicación y el, a su juicio, nulo desarrollo de la misma.

