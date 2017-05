¿Por qué Whatsapp no me funciona? Mensajes que no llegan y otros errores habituales

Whatsapp ha sufrido esta semana una caída a nivel mundial que provocó que millones de usuarios permanecieran sin servicio durante horas. Este fallo puntual provocó dudas entre muchas personas, que no supieron hasta pasado un buen tiempo si se trataba de un fallo puntual de sus terminales o algo que afectaba al servicio. Esto ocurre porque, en ocasiones, es habitual que Whastapp sufra errores de recepción o envío de mensajes, por ejemplo.

Estos son los principales errores de funcionamiento que puedes sufrir en Whatsapp. Desde Andro4All ofrecen una serie de consejos para detectarlos y, en la medida de lo posible, solucionarlos:

Mensajes que no te llegan: lo primero que ha de hacerse ante un fallo de este tipo es acudir al menú 'ayuda' de la aplicación. Allí podremos comprobar el estado del servicio. Si Whatsapp nos confirma que todo funciona de manera correcta. Lo más habitual suele ser que se haya producido un error en los servidores de la app que nos afecte a nosotros de manera puntual. Generalmente, este tipo de errores suelen ser achacables a Whatsapp, aunque también puede ocurrir que nuestro terminal esté sufriendo algún tipo de problema de conexión (vía datos o wifi).

Notificaciones que no suenan o no se reciben: este error también es frecuente. Generalmente ocurre cuando tenemos la pantalla del móvil apagada y suele pasar que no vemos los mensajes hasta que no abrimos la aplicación. Lo primero que habrá que intentar detectar es si nuestro fabricante ha introducido una configuración excesiva contra el funcionamiento de apps en segundo plano. Del mismo modo, también puede que el usuario mismo haya instalado alguna app que provoque este freno de notificaciones. A veces basta con configurar este tipo de apps o acudir a los ajustes del terminal y dirigirnos a los relativos a 'ahorro de energía', a los 'ajustes de notificaciones' o a 'uso de Datos' para desactivar la restricción de uso de datos de fondo para Whatsapp.

No me deja descargar archivos que me envían: puede deberse a varios factores. Bien puede ser un fallo de conexión o de memoria interna. Es aconsejable también acudir a ajustes -> aplicaciones -> WhatsApp y comprobar si está activo el almacenamiento en el apartado de permisos.

Otros errores frecuentes

Aparte de los mencionados, existen otros fallos frecuentes en Whatsapp que no son tan achacables a esta app o a otras instaladas en el terminal. Entre estos están: no recibir el código de activación al instalar Whatsapp en el móvil (si tarda suele deberse a una saturación del servicio... y si no llega, lo más seguro que se deba a un error nuestro al introducir el número), que dé error al descargar la app (existe la posibilidad de acceder a la web oficial de Whatsapp para descargarla), que la lista de contactos no aparezca actualizada (este es un error frecuente entre usuarios, bien porque no han actualizado la lista de contactos, bien porque existen contactos que no tiene Whatsapp instalado o, simplemente, porque se han guardado mal en la agenda).