López llama a integrar al que no gane en las primarias porque la división es "suicida" para el PSOE

Con motivo del encuentro con militantes que ha desarrollado este miércoles en San Rafael, núcleo perteneciente al municipio de El Espinar (Segovia), López ha puntualizado que el momento es "muy delicado" y que esas situaciones se deben a la división y a la falta de claridad en las ideas, ante lo que el candidato ha recetado "unidad" y definición de un proyecto "de izquierdas".

Una unidad que ya no es una opción, según Patxi López, sino una "obligación", por lo que ha asegurado que "no vale" con ser leal al candidato que se imponga, sino que habrá que saber "integrar" al que no venza, puesto que la división es "suicida" para el PSOE.

López también ha argumentado que sus tesis se diferencian de las de Pedro Sánchez y Susana Díaz "en la forma, el objetivo y el fondo". En primer lugar, porque en sus encuentros "escucha" a los militantes y no cuenta lo que le da "la gana" en una serie de mítines. También, como ha apuntado, por huir del "insulto" y la descalificación.

Asimismo, porque su objetivo es "ganar" al Partido Popular (PP) y no "pactar con Podemos", según ha puntualizado. López ha agregado no conformarse con un PSOE que apruebe los decretos del PP "a cambio de retales" ni una izquierda "pura, casi infantil", a la que nadie sigue porque no tiene "los pies en el suelo".

Por otro lado, el también exlehendakari ha apostillado que la abstención en la investidura de Mariano Rajoy le ha parecido una "mala idea", que hoy "se puede confirmar", dado que los populares van a sacar adelante su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Un hecho que confirma, para López, que había alternativa para formar Gobierno. Sin embargo, según ha opinado, el PSOE no dejó que el PP hiciera "sus deberes" y buscara la mayoría, sino que fue "al rescate".

En cuanto a esas cuentas estatales, Patxi López ha manifestado que los socialistas no pueden "avalar" unos presupuestos que no tengan efectos entre los ciudadanos ante una recuperación en el ámbito macroeconómico y no signifiquen el retorno de lo "perdido" en servicios públicos, políticas de protección social o creación de empleo de calidad.

De ese modo, el candidato a la Secretaría General socialista ha criticado que el proyecto del PP no contemple una subida de las pensiones acorde a la inflación y que continúen con la merma del gasto público sin "engordar nunca" los ingresos a través de una reforma fiscal.

López también se ha referido a la moción de censura insinuada por Pablo Iglesias para apartar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. A este respecto, el político vasco ha garantizado que los socialistas no van a seguir el "juego" de Pablo Iglesias y su "política espectáculo". Del líder de Podemos, López ha criticado que se hable de sus "ocurrencias" en vez de la corrupción del PP, que ha identificado como el "verdadero problema".

Por eso, Patxi López ha explicado que Iglesias se convierte en el "mejor aliado" de Rajoy, puesto que cada vez que se presenta una cuestión "trascendental, la formación morada vota "con el PP" o pone en marcha sus "shows".

Igualmente, ha recordado que para presentar una moción de censura hace falta un candidato y ha criticado que a Podemos parezcan servirle ahora los votos de Ciudadanos, cuando antes "no le valían". Así, López ha apuntado que el objetivo de Iglesias es "atacar" al PSOE y "sustituirlo", para llegar al poder.

