En Marea, tras el acuerdo del Gobierno con el PNV, crítica que Feijóo "se conforme con ir a rebufo" del PP estatal

"Para sacar una buena posición del PP hay que estar en contra del PP, esa es la gran conclusión del acuerdo después de que el PNV, desde una posición contraria a las tesis del PP, consiguiese un sistema de financiación favorable a sus intereses", ha manifestado Luís Villares al ser preguntado al respecto por Europa Press.

Frente a la actitud de los nacionalistas vascos, el exmagistrado lucense ha censurado que Feijóo, al que ha definido como "un presidente absolutamente manso y callado", "no solo no consiga ninguna financiación justa, sino que se conforma con ir en el debate al rebufo de lo que marca el PP a nivel del Estado".

Además, ha recordado que su formación insistió en que el "sistema común" planteado por PP y PSOE "no es satisfactorio" ya que "valida el discurso de una Galicia menguante". A diferencia de ello, ha defendido un modelo "confederal" basado en "la soberanía fiscal y en la suficiencia de recursos". "No para satisfacer las necesidades de un país que muere, sino para tener recursos para hacer políticas propias y diferentes que nos permitan solucionar los problemas del país y no paliarlos", ha indicado.

Todo ello, en su opinión, "se podría estar negociando perfectamente con el Estado". "Quien lo consigue es quien se opone a las políticas del PP pero Feijóo se comporta más como un delegado del Gobierno que como un presidente de un país", ha lamentado.

