LAB denuncia la "indefensión" de los aspirantes a las pruebas psicotécnicas para acceder a las listas del IVAP

En un comunicado, LAB ha solicitado a la Administración "una mayor responsabilidad y seriedad a la hora de gestionar y organizar los procesos selectivos para acceder a las listas del IVAP".

Para el sindicato, "la forma de actuar de la administración en todo este proceso nos parece una irresponsabilidad", porque "el Gobierno actuó de forma irresponsable, anunciando la apertura de listas como una forma de creación de empleo para los jóvenes, generando falsas expectativas frente a las posibilidades reales de obtener un empleo estable mediante este proceso".

LAB ha mostrado su "oposición" a la realización de una prueba psicotécnica, "con el mismo valor que el examen de conocimientos". En este sentido, ha censurado que "hasta ahora las oposiciones han medido el nivel objetivo de conocimientos" pero ahora, sin embargo, "se establece un nebuloso criterio de adaptación al puesto", con lo que cabe la posibilidad de que "esto se dé con menor conocimiento de la materia evaluada, lo que constituye un absoluto escándalo".

Además, ha señalado que las personas que efectúen la prueba psicotécnica no van a contar con la plantilla de respuestas al test "ya que el copyrigth de la empresa selectora lo impide", de manera que, además de ser "una prueba sin sentido y que atenta frontalmente contra la objetividad", quienes la realizan "no van a poder demostrar su disconformidad con la corrección por no tener un documento que pruebe lo cierto de la reclamación".

Finalmente, ha denunciado también "el tratamiento del euskara respecto a los baremos de selección", que "va en línea contraria a la normalización del euskara en la Administración Pública Vasca".

