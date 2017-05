Celaya dice que las prioridad es cubrir las plazas de los centros sanitarios periféricos

Ha respondido así, en rueda de prensa, a una pregunta sobre el conflicto de los anestesistas del Hospital Clínico, que se han quejado de las dobles jornadas. Al respecto, ha señalado que "están trabajando en su horario normal, haciendo sus guardias" y que las jornadas de tarde son "voluntarias" y se destinan a aliviar las listas de espera.

"Ahora parece que se sienten cansados y dicen que no las pueden mantener", ha apuntado, observando que los anestesistas se han sentido "asombrados de la repercusión, cuando no era tanto". El conflicto "se solucionará y no va a haber mayores problemas", ha dicho, añadiendo que "cada vez queremos concertar menos" con la red privada.

Celaya ha expresado que "hay un intento de apoyar a sus residentes -que terminan ahora- pero la obligación del Gobierno es cubrir las plazas vacantes y en esto estamos", reconociendo que "tenemos un problema" si solo quieren quedarse en Zaragoza.

