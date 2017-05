Cs tiende la mano para pactar con López Miras y Podemos critica que el PP no permite la regeneración

Los partidos políticos han recibido de distinto ánimo la asunción del cargo del nuevo presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Así, mientras Ciudadanos ha mostrado su disposición para dialogar y pactar, Podemos ha criticado que el Partido Popular obstruye la "regeneración" política en la Comunidad; por contra, el PP, se muestra "ilusionado" por culminar proyectos en la segunda parte de la legislatura.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT de la Región de Murcia han tendido la mano al nuevo presidente de la Comunidad para pactar medidas que avancen en la consecución de un empleo "de calidad", mientras que las organizaciones agrícolas ya han concertado un encuentro con el nuevo jefe del Ejecutivo la próxima semana para estudiar medidas que alivien la situación del sector por la falta de agua.

Así lo han hecho saber los representantes de estas formaciones políticas, agrarias y sindicales en el acto de posesión del nuevo presidente de la Comunidad, que ha contado con la asistencia de los portavoces de todos los partidos de la oposición en la Asamblea Regional a excepción del secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar.

Desde la CROEM, su presidente, José María Albarracín, ha considerado que sería bueno que hubiera continuidad en algunas consejerías y que se siguiera en la política que hasta ahora venía desarrollando el gobierno de Pedro Antonio Sánchez; al tiempo que ha reclamado a López Miras "trabajo duro" para la llegada del AVE a Murcia y de otras infraestructuras pendientes.

El secretario general de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha deseado suerte al nuevo presidente, porque "su suerte será en los próximos dos años la de todos los murcianos" y ha mostrado su deseo de que "tenga esa mano tendida" y sea un presidente de "consenso y pactista", dejando a un lado "los problemas partidistas y personales" porque "la Región tiene que afrontar sus grandes retos en Madrid", que pasan por el agua, las infraestructuras y la financiación autonómica, "y ahí tenemos que ir todos de la mano".

Por su parte, el secretario general de Podemos y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha lamentado que el PP no deje que se produzca la regeneración democrática. Y es que, ha destacado, López Miras tenía en su toma de posesión a sus "tutores", por un lado Pedro Antonio Sánchez, "que continúa gobernando en San Esteban" y, por otro, Saénz de Santamaría "que ha venido a garantizar que ese traspaso se realiza con control suficiente".

Por lo que, en su opinión, "estamos asistiendo a la continuidad de las mismas políticas y acciones" por lo que la responsabilidad recae en la oposición; "tenemos mucho que hacer".

Desde el PP, el portavoz del grupo parlamentario, Víctor Martínez ha señalado que afrontan "muy ilusionados" la segunda parte de la legislatura. "Tenemos retos que van a sentar las bases de nuestro futuro" como es "conseguir agua y una financiación autonómica justa con la que poder afrontar con garantías la sanidad, educación, la política social o la atención a los más débiles, y que constituyen y deben centrar todos nuestros esfuerzos; y en eso vamos a trabajar".

LOS SINDICATOS PIDEN "DIÁLOGO"

El secretario general de CCOO, Santiago Navarro, ha pedido al nuevo presidente "diálogo, compromiso con las personas más desfavorecidas" y que "tenga una buena relación con los trabajadores de esta Región".

En este sentido y tras indicar que el presidente se ha comprometido a llamarles en breve, ha hecho hincapié en que Murcia cuenta con una de los mayores índices de desempleo y temporalidad, "motivos suficientes para que empiece a trabajar en ello y apueste por el empleo de calidad".

Por su parte, el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, ha considerado que se trata de un "punto de inflexión" para "intentar modificar todos esos parámetros tan negativos que tenemos en la Región" y para "intentar impulsar un cambio de modelo productivo".

A su juicio, con este nuevo Consejo de Gobierno "es el momento de hacer muchas cosas que han quedado pendientes fruto de los avatares de estos últimos meses". Especialmente, espera que "podamos desarrollar de una manera efectiva la estrategia regional de empleo de calidad, que es uno de los grandes problemas que tiene la Comunidad".

AGRICULTORES SE REUNIRÁN CON LÓPEZ MIRAS Y EL GOBIERNO CENTRAL

Desde Fecoam, Santiago Martínez ha destacado del nuevo presidente su juventud, "ganas y fuerzas" y ha celebrando que haya incidido "mucho" en el sector agroalimentario. Ha avanzado que la próxima semana, a petición de López Miras, se reunirán con el presidente "para analizar la situación y empezar a quitar tensiones" porque "la situación es muy tensa".

Martínez ha entregado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, que, según el presidente de Fecoam, se ha comprometido a leerla y a reunirse próximamente con el sector en Madrid, en la que se le trasladan las soluciones al problema del agua de cara a este verano.

Así, ha pedido "voluntad política" para que se acorten los plazos del impacto medioambiental al 50% o incluso se anule en su defecto, "entendiendo que bajo un Decreto Ley de Sequía, la CHS tiene potestad para abrir los pozos que sean necesarios y aperturar los que ya están en marcha". A su parecer, la CHS está haciendo "dejadez" de su autoridad "en prejuicio del sector".

Por su parte, el secretario general de UPA, Marcos Alarcón, ha celebrado que el nuevo presidente de la Comunidad "ha hecho mención expresa al problema del agua y ha apoyado a los agricultores", obteniendo también "la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno a esas demandas planteadas de manera oportuna e inteligente".

En este sentido, espera que "se aceleren en este momento los trabajos para solucionar un problema medioambiental en el Mar Menor, que tiene que venir de la mano de soluciones para resolver la falta de agua".

GARRE NO DESCARTA VOLVER A LA POLÍTICA

El ex presidente, Pedro Antonio Sánchez, ha considerado que a su sucesor "no hay que darle ningún consejo" porque "sabe escuchar a la gente, y les aseguro que es una persona que reflexiona, que medita y que tomará las mejores decisiones pensando en lo mejor para los murcianos". A su juicio, "estamos en buenas manos", de una persona "trabajadora, honrada, con ganas y que quiere seguir escuchando lo que dice la calle".

Su antecesor, Alberto Garre, cree que López Miras va a necesitar, sobre todo, el apoyo del PP a nivel nacional para "erradicar algo que tanto daño está haciendo a la democracia como es la corrupción política". La regeneración "no depende del nuevo presidente de la Región, sino del más mayorcito presidente de la nación de España", ha aseverado. Entre otros "problemas estructurales" de la Región, ha lamentado la falta de agua. "Si este verano no viene el agua que el campo necesita, en esta Región podemos tener serios problemas sociales, y no ya económicos", ha advertido.

Finalmente, Garre ha afirmado que "hoy por hoy" no existe la posibilidad de que vuelva a la política regional. "Yo estoy felizmente trabajando más de 30 años en la abogacía". Sin embargo, ha puntualizado que volverá a la política "si algún día siento que la sociedad necesita personas que pongan su hombro y su apoyo, y necesitan que yo vuelva". Con todo, ha señalado que estas cosas "hay que pensárselas mucho".

La presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, ha señalado que espera "todo" de López Miras, teniendo en cuenta que es una persona "joven" y que depende de él el futuro de la Región. Le ha deseado suerte porque su éxito, al final, "va a ser el de la Región". No obstante, ha considerado que el Parlamento debe seguir teniendo días de "confrontación y choque de opiniones, porque la pluralidad es riqueza".

