JxSí y la CUP rechazan publicitar la agenda individual de todos los altos cargos del Govern

JxSí y la CUP han rechazado este miércoles en el Parlament una propuesta de resolución del PP catalán que instaba a la Generalitat a "publicitar la agenda individual de todos los altos cargos del Govern y demás altos cargos del sector público dependiente de la Generalitat".

Según la iniciativa, debatida en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara, pedía publicitar no solo los actos públicos, sino también las reuniones, actos y contactos -incluso telefónicos y por correo electrónico- que el alto cargo en cuestión mantuviera en ejercicio de sus funciones con cualquier persona, entidad u organización.

La diputada del PP María José García Cuevas ha argumentado que los diputados del Parlament ya tienen que cumplir con este nivel de transparencia mientras que el Govern no se lo aplica, lo que ha considerado que es un "fraude a la ciudadanía".

Fabián Mohedano (JxSí) ha defendido que la Generalitat ya está desarrollando la Ley de Transparencia que aprobó el Parlament y que, entre otras cuestiones, ha permitido crear un registro de lobbies que tratan con el Govern y con el Parlament, y ha afeado al PP que exija en Catalunya una transparencia que no aplica el Gobierno central: "La política de transparencia del Gobierno es tan transparente que es invisible".

Anna Gabriel (CUP) ha explicado que su partido defiende la total transparencia de las instituciones, pero ha expuesto que no podían apoyar una resolución del PP sobre transparencia porque es un partido que "persigue políticamente, judicialmente y policialmente" a cargos públicos catalanes.

Código de conducta para altos cargos locales

A pesar de que el Govern ha rechazado publicitar la agenda de todos los altos cargos, ha presentado este miércoles el modelo de código de conducta de los altos cargos de los entes locales, que ha elaborado el mundo municipal a través de la Red de Gobiernos Transparentes de Cataluña.

El documento fija los principios éticos y de buen gobierno y en este sentido reclama imparcialidad, independencia, neutralidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Así, fija como normas para el mundo local formular la declaración de bienes y derechos patrimoniales y evitar el conflicto de intereses, por ejemplo absteniéndose de participar en asuntos de interés personal y no aceptando regalos ni invitaciones más allá de los que se deriven del cargo institucional.

En la presentación, el conseller de Asuntos exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, ha reclamado ser "ejemplo innegable del liderazgo ético" tanto en el discurso como en la acción.

A su vez, la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha apostado para combatir la corrupción con educación desde la base y con una mejora de los controles.

El código de conducta para los altos cargos de los entes locales se ha presentado este miércoles en un acto al Palau de la Generalitat.

Pretende dar cumplimiento a la ley de Transparencia 19/2014, está específicamente pensado para el mundo local e interpela a alcaldes, concejales, consejeros comarcales y diputados provinciales, así como a titulares de órganos superiores y directivos, de órganos autónomos, entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles locales con capital social íntegramente público.

El código para altos cargos locales reclama imparcialidadEn este contexto, el código fija dos objetivos fundamentales: principios ético y de buen gobierno. En líneas generales, pues, se plantea que quién está sujeto tiene que actuar con respeto y defiende de los derechos fundamentales y las libertades públicas; la integridad y la ejemplaridad; la transparencia y la rendición de cuentas; la participación; la accesibilidad y la simplificación; la eficacia y la eficiencia y la cultura ética.

Así, se reclama a los altos cargos del mundo local que formulen una declaración de bienes y derechos patrimoniales y de la actividad que se desarrolla al inicio del mandato, que se deberá actualizar cuando cambien las circunstancias y cuando se ponga fin al mandato.

El código también pone sobre la mesa los conflictos de intereses y en este sentido reclama "actuar con independencia, con objetividad e imparcialidad, sin prejuicios ni favoritismos". También fija que los altos cargos locales se abstengan de participar en asuntos que tengan interés personal, directo o indirecto, y a la vez eviten utilizar el cargo para otorgarse u otorgar a terceros cualquier tipo de beneficio.

También se pide que no se acepten regalos, ni donaciones de particulares ni de entidades públicas o privadas "fuera de aquellos regalos de cortesía que les sean entregados por razón de su cargo", un supuesto que se hará público a través de portal de transparencia.

Tampoco se puede aceptar ni invitaciones para comidas ni para acontecimientos que no estén vinculados al cargo institucional.

No se permiten invitaciones para comidas que no estén vinculadas al cargoSólo se aceptará el pago de viajes, desplazamientos o alojamientos desde el sector público, universidades o entidades sin ánimo de lucro y si se deriva del cargo, nunca a cargo de una empresa privada ni de un particular como regla general. La ley 19/2014 fija el régimen sancionador para los altos cargos en caso de incumplimiento de las normas de este código.

Una herramienta para los municipios más pequeños

A la presentación, la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha asegurado que la percepción ciudadana sobre la administración pública y los partidos políticos fue uno de los elementos que se tuvo en cuenta a la hora de redactar este código. Y "no siempre es positiva", ha dicho señalando directamente "la lacra" de la corrupción en el sistema político y la sociedad.

En este sentido ha reclamado trabajar para combatirla y cree que esto pasa por "educación con valores desde la base" y por "mejorar los controles". Ahora, con el modelo de código sobre la mesa, ha afirmado "que nunca se ha hecho tanto para conseguir objetividad clara, eliminar la discrecionalidad y promover la transparencia y el buen gobierno" en el mundo local –existe un código de conducta para altos cargos de la Generalitat-.

Borràs, que ha apelado a la "riqueza ética" como herramienta imprescindible para el país, ha asegurado que esta nueva guía pretende ayudar en la aplicación de la ley de Transparencia. Sobre todo a los municipios más pequeños y con menos estructura material y humana, que habían expresado "preocupación".

A su vez, el conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, ha apuntado que la integridad institucional radica en el comportamiento personal de quien ostenta responsabilidad "representativa y ejecutiva".

"Que seamos dignos y hagamos un papel a la altura de la exigencia y la responsabilidad que tenemos; tenemos que ser un ejemplo innegable de lo que significa el liderazgo ético, no sólo en el discurso sino fundamentalmente en la acción", ha defendido.

Cree que es la vía para dar "credibilidad" a la administración y devolver la "confianza" a la ciudadanía: "Decirlo, hacerlo y que sea percibido", ha remachado en un llamamiento a "interiorizar" unas pautas por "convicción personal".

La Red de Gobiernos Transparentes ha elaborado tanto el código como los instrumentos y mecanismos para su aprobación, cumplimiento, seguimiento y evaluación con la colaboración del consorcio de administraciones locales, LocalRet.

Forman parte de la Red de Gobiernos Transparentes la Generalitat de Cataluña el Consorcio de Administración Abierta de Cataluña (AOC); las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; y las entidades municipalistas Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña.

