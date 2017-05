Muñoz critica que Silva use a funcionarios públicos "como escudo" en relación al supuesto 'enchufe' de su cuñada

En declaraciones a los medios este miércoles, Muñoz ha lamentado que Silva se haya negado a dar explicaciones, como reclama el Partido Popular, tras conocerse que en esta causa un alto funcionario del consistorio olívico se enfrenta a ocho años de cárcel. "Esconderse detrás de los funcionarios nos parece un acto de cobardía", ha sellado.

"Hay muchas dudas, por que hay muchas coincidencias que afectan a familiares directos de la señora Silva que necesitan ser explicadas por la responsable política a la que apuntan directamente estas causas judiciales", ha manifestado la edila, que le ha vuelto a pedir a la presidenta provincial "que dé la cara, dé explicaciones y deje de tergiversar y de faltar a la verdad".

En este mismo sentido, le ha espetado que "no puede ser que -abra- tanto la boca para exigir responsabilidades y explicaciones en otros casos que no -le- afectan, y después no -sea- lo suficientemente valiente como para dar la cara y explicaciones".

