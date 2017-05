Melania Trump da 'Me gusta' a un tuitero que la utiliza para criticar a su marido

La cuenta oficial de Twitter de Melania Trump probablemente ha sido hackeada o, si no, la primera dama ha demostrado tener mucho sentido del humor o ironía al dar 'Me gusta' al tuit de un escritor en el que se utilizaba la relación con su marido para criticar a este.

El mensaje en cuestión era del escritor Andy Ostroy, que escribió lo siguiente: "Parece que el único muro que Donald Trump ha construido es el que hay entre él y Melania Trump". El texto iba acompañado de un GIF en el que se ve a Melania cambiando radicalmente la expresión de su rostro durante el día del juramento de su marido.

Sin embargo, la cuenta que dio a 'Me gusta' es @Melaniatrump, que lleva registrada desde enero de 2010, que la única vez que dio otro 'Me gusta' fue a un tuit escrito por ella misma en 2012 –en el que saludaba a los usuarios de la aplicación–, y que, cuando Donald Trump ganó las elecciones, dejó de usarse en favor de la cuenta @FLOTUS (First Lady Of The United States).

Aunque muchos usuarios han aplaudido el supuesto gesto de Melania, lo más probable es que se trate de un error o fruto de una travesura de un pirata informático.