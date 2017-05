PNV afirma que un pacto sobre el Cupo "no es suficiente" y quedan más cuestiones pendientes "que no están solucionadas"

El PNV ha asegurado que todavía no hay cerrado un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha puntualizado que el hecho de que haya un pacto sobre el Cupo entre los Gobiernos vasco y central "no es suficiente" porque hay otras cuestiones importantes para los jeltzales que "no están solucionadas".

Según han informado a Europa Press fuentes de la formación liderada por Andoni Ortuzar, las negociaciones entre el PNV y el PP prosiguen para intentar culminar el acuerdo entre este miércoles y este jueves. Precisamente, mañana se procederá a las votaciones de las enmiendas a la totalidad.

El PNV ha manifestado que de ayer a hoy no se han producido avances en las conversaciones, por lo que se mantienen "los mismos escollos" que hay que "salvar". "Lo que queda ya sobre la mesa son los motivos de discordancia, las cuestiones

que no se han podido solucionar hasta ahora", ha apuntado.

Por ello, la formación jeltzale cree que la decisión sobre el apoyo o no a los Presupuestos Generales del Estado se adoptará "a contrarreloj", con lo que no se descarta que se apuren los tiempos hasta el último momento.

SIN ACUERDO TODAVÍA

En todo caso, los jeltzales aseguran que, en estos momentos, "todavía no hay acuerdo", y han puntualizado que, a pesar de que el pacto sobre el Cupo es importante y "una condición necesaria, no es suficiente" porque "hay más cosas pendientes que todavía no están solucionadas".

El PNV mantiene la voluntad de alcanzar un acuerdo que sea "muy bueno para Euskadi", y seguirá negociando para que el pacto pueda ser una realidad entre hoy y mañana.

