¿No encuentras empleo o te aburre tu trabajo? Reinvéntate profesionalmente

La frustración o la desgana son solo algunos síntomas del malestar laboral. Pero sentir que no se cuadra en un puesto en concreto o que la monotonía ha mermado por completo el interés que se tenía en un trabajo, a pesar de que las condiciones de este sean buenas, pueden llevar a fases de verdadero estrés. ¿Una posible solución? Reinventarse. Ya sea en el mismo puesto de trabajo, en la misma compañía o dar el salto al emprendimiento, pero todas pueden ser buena opciones para acabar con el malestar y/o la frustración que conlleva sentirse deshubicado en un trabajo.



El experto en reinvención profesional y mentoring, Álvaro López, explica que la necesidad de reinventarse, de dedicarse a algo diferente o de buscar nuevas metas profesionales que resulten más gratificantes, surge de una "insatisfacción" y que tomar la decisión de hacerlo es algo que "se hace de forma progresiva". "Al principio no sabes muy bien qué te pasa, solo te vas quejando e incluso puedes proyectar tus problemas en todo el mundo", cuenta.



La decisión de cambiar se toma empoderándose, descubriendo lo que quieresLópez es el organizador del Primer Congreso Online Gratuito de 'Reinvención Profesional 2.0', que se presentó este 1 de mayo. Abandonó una carrera profesional como ingeniero para dedicarse al marketing digital y a asesorar a personas que atraviesan una situación similar a la que él se enfrentó antes de reinventarse. "La decisión de cambiar se toma empoderándose, descubriendo qué es lo que quieres", cuenta López.



Con él coincide la ingeniera, coach y mentora en productividad personal, Beatriz Blasco. Ella también abandonó la ingeniería para dedicarse a compartir su experiencia y acompañar a emprendedores y a profesionales a ser más productivos. Para Blasco, lo esencial para afrontar un cambio de este tipo es preguntarse "cómo estás y cómo quieres vivir". "Hay que experimentar, saber qué es lo que se quiere aportar laboralmente, autoconocerse", apunta. Además Blasco establece que las claves prácticas para el cambio son "valorar tus propias habilidades y ver qué cosas nuevas hay que aprender" además de saber qué es lo que está pasando fuera de tu zona de confort. "Hay que convertir bien el talento y saber aplicarlo", añade López.

Reinventarse emprendiendo o sin cambiar de compañía

Pero además de conocerse y saber cuál es el cambio más adecuado para ser feliz, si la reinvención profesional pasa por convertirse en emprendedor, los expertos aseguran que para que la apuesta resulte un éxito se requiere también ganas, inquietud, curiosidad y aprendizaje además de una autoestima alta y encontrar una buena fórmula para ganar dinero aportando valor a los clientes utilizando el talento propio. "Hay que quitarse los miedos", explica López, autor de Autorelizarse.com. Según su experiencia como mentor, el principal freno que tiene la gente a la hora de afrontar un cambio así es el miedo al fracaso, el "miedo a no poder rebobinar".



Hay que quitarse los miedos, hacer ejercicio físico y cuidar las relacionesPara López, es también imprescindible crear una red ya que relacionarse con otros emprendedores aporta energía. "Lo peor que puedes hacer es rodearte de gente que no cree que esto es posible", incide el experto. "Hay que tener también mucha energía", añade la coach. Para ella, cuidarse es de vital importancia. "Hay que hacer ejercicio físico y cuidar tus relaciones. Hay que tener energía que te permita levantarte cuando las cosas no salen como uno quiere", explica Blasco, para quien también es importante dejar a un lado el exceso de autoexigencia y el victimismo.



No todas las reinvenciones profesionales pasan por cambiar de empleo. Buscar nuevos retos dentro de una empresa o nuevas inquietudes en el mismo puesto de trabajo también puede ser una opción. "Hay que buscar nuevos desafíos", explica Blasco. Para ella, cambiar de puesto dentro de una misma compañía puede ayudar a conseguir una visión más global y "te da flexibilidad y dinamismo”. Eso también se puede conseguir intentando encontrar un nuevo enfoque para la labor que se lleva a cabo. Para López, lo importante cuando se trabaja por cuenta ajena es sentirse conectado con la misión de la empresa. Por eso, señala que si este es el motivo por el que no se está contento en el puesto de trabajo, "es difícil" que se pueda reconectar".

Saltar al vacío tras un despido y fomentar la marca personal

Javier Manzaneque es un ejemplo de esta reinvención. Él, experto en el mundo audiovisual, decidió emprender cuando se vio afectado por el ERE llevado a cabo en la televisión autonómica en la que trabajaba. Manzaneque asegura que una vez sufrido el ERE lo vio claro y buscó realizarse en su pasión, el marketing digital. Era un ámbito que controlaba y en el que destacaba gracias a su manejo del vídeo y el mundo audiovisual. "Cuando te reinventas es porque la situación anterior no te encajaba y en ese momento te sientes vulnerable", explica. Por eso, y según su experiencia, recomienda trabajar la formación interna y llevar a la vez a cabo un crecimiento personal y profesional.



Cuando te reinventas es porque la situación anterior no te encajabaAna Jiménez es publicista y a diferencia de los demás se vio arrastrada a la reinvención cuando todavía era becaria y en la empresa en la que trabajaba le ofrecieron continuidad a cambio de que fuese autónoma. La joven se lanzó y montó su propia agencia de comunicación especializada en moda. "Cuando llevaba unos seis meses me cambiaron las condiciones y me negué", explica la joven, que asegura que en ese momento su pulmón de ingresos desapareció y se vio obligada a reinventarse.



"Fue entonces cuando me di cuenta de que la gente me contrataba más por mi nombre que por la agencia y eso me llevó a montar una web como marca personal", una web que mantiene en la actualidad y con la que capta muchos más clientes que con la agencia. Su estrategia fue posicionarse como experta y trabajarse a sí misma como a una marca. "No me acomodé y me puse a buscar más clientes", recalca. Porque ella tiene claro que a pesar de que reiventarse "daba miedo", las claves de este reto están en "saber quién eres y dónde quieres llegar".