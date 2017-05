Sala de lo Civil y lo Penal TSJ Murcia da traslado a las partes de la exposición razonada

De esta forma, en el plazo de dos días hábiles emitirán informe sobre la competencia de dicha Sala.

Así, se acuerda dar vista de dicha exposición al ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; a los investigados que han cumplimentado el emplazamiento, José Antonio A., Agustín A., Adrián De Pedro, Alejandro De Pedro y Guadalupe C.; así como a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y al Ayuntamiento de Cartagena, respectivamente personados como acusación popular y acusación particular.

Acuerda, igualmente, la Sala no trasladar la exposición al PSOE al entender que no consta acreditada su condición de parte procesal, ya previamente personada como acusación popular en la pieza separada tercera de dichas diligencias.

A su juicio, "no son las presentes diligencias indeterminadas, cuyo único objeto es resolver sobre la competencia de esta Sala a la vista de la exposición razonada recibida, ni el cauce ni el momento procesal oportunos para plantear ni proveer sobre nuevas personaciones; todo ello sin perjuicio de lo que pudiere acordarse respecto de nuevas personaciones en el caso eventual de que la Sala declarara su competencia en este asunto".

ANTECEDENTES

Cabe recordar que el TSJMU registró las diligencias remitidas por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, conocidas como 'rama de Murcia del caso Púnica'.

En una diligencia de ordenación, la letrada de la Administración de Justicia, ponía en conocimiento la recepción de la copia de las Diligencias Previas 85/2014 y la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 Audiencia Nacional, ordenando su registro e incoación.

La Sala, presidida por Miguel Pasqual del Riquelme, quedaba así conformada por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado, aunque éste último ya no será el ponente, al aceptar su abstención en este caso por su amistad con el exconsejero Juan Carlos Ruiz y los lazos familiares que le unen a la esposa de éste, investigado en esta operación.

Y es que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al TSJMU de la parte relativa al que fuera presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, a quien le atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información.

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

