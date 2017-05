El Ayuntamiento se suma al proyecto 'Cruzando Caminos', que facilita el contacto entre empleadores y parados

La Agencia Local de Empleo del Ayuntamiento de Gijón se ha sumado este año al proyecto 'Cruzando Caminos', que busca el poner en contacto a empleadores, parados e incluso emprendedores, en una sesión que se organizará este próximo viernes, en sus instalaciones de El Coto y en el Centro Municipal de ese barrio.

El proyecto, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). ha sido presentado por la concejala de Hacienda, Ana Braña (Foro), que ha estado acompañada por el director general de Empleo del Ayuntamiento, Pelayo Barcia (Foro), la gerente de AJE, Begoña Menéndez, y el jefe del Departamento de Orientación Laboral de la Agencia Local de Empleo, Joaquín Miranda.

En concreto, hay un máximo de 150 plazas, de las que 130 ya están reservadas. No obstante, existe una lista de espera de personas de fuera de Gijón, ya que se da prioridad a quien resida en el municipio. El proyecto es la primera vez que se realiza en Gijón, aunque en su primera edición, el pasado año, se llevó a cabo en siete municipios asturianos. Los interesados pueden apuntarse en la web del proyecto, www.cruzandocaminos.com.

En este sentido, por parte de AJE, Menéndez ha destacado que más del 70 por ciento de los participantes del pasado año afirma haber obtenido un contacto fructífero en estos eventos, que no es que suponga un empleo directo. Para lograrlo, este martes y miércoles se desarrollan unos talleres para aprender a cómo establecer esos contactos, que 'a posteriori' hay que saber cómo mantener, según ella.

Barcia, por su lado, ha destacado que este es uno más de los programas que se realizan desde la Agencia Local para favorecer la inserción laboral de los desempleados, mientras que Miranda ha incidido en que, según un estudio, el 80 por ciento de las ofertas laborales no llegan a publicitarse, y de ahí la importancia de tener contactos.

De los participantes en este proyecto, 80

serán personas que buscan

empleo, 30 que lo ofertan y el resto emprendedores que presentan su proyecto y otros empleadores. Miranda ha señalado que la mayoría de la gente cree que buscar empleo es siempre por cuenta ajena, cuando se puede emprender también.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En otro orden de temas, preguntada la edil de Hacienda

por el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre, ha apuntado que está "bien" e incluso mejor que la de ese mismo periodo del año anterior en cuanto a la inversión.

Eso sí, ha matizado que el presupuesto municipal, aunque fue aprobado en diciembre pasado, realmente no estuvo operativo hasta finales de enero o principios de febrero, con lo que son solo dos meses los que se pueden valorar. A esto ha sumado que en el Área de Empelo, los convenios precisan de informes de no duplicidad, por lo que algunos no dio tiempo a iniciarlos en el primer trimestre.

Relacionado con empleo, Barcia ha explicado que llegó ya una sentencia que ratifica a la anterior sobre planes de empleo de contratos en prácticas, en la que se da la razón al Ayuntamiento. Asimismo, ha apuntado que los beneficiarios del nuevo plan de empleo con contratos en prácticas comenzarán a trabajar esta semana algunos de ellos, ya que se está comprobando "a marchas forzadas" que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Aun así, Barcia ha resaltado que se están incorporando antes incluso que otros municipios que no paralizaron estos planes de empleo.

