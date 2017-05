El Ayuntamiento de Valladolid y EA informarán sobre la contaminación por ozono en un año con previsiones negativas

el fin de concienciar a los vallisoletanos de la peligrosidad de este componente en un año en el que, además, "las previsiones no son buenas".

Así lo ha señalado el representante de la organización ecologista Miguel Ángel Ceballos, que ha presentado la campaña junto a la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, y ha advertido de que el inicio de la primavera ha sido "complicado" en lo relativo a la presencia de este contaminante que es uno de los que pueden marcar actuaciones de restricción en el tráfico de acuerdo con el Plan de Acción en Situaciones de Contaminación del Aire Urbano.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, Ecologistas en Acción ha iniciado una campaña de información a la población sobre el ozono troposférico, que durante la primavera y el verano de 2017 contempla entre otras acciones una exposición divulgativa itinerante y actividades informativas sobre contaminación por ozono que recorrerán varios institutos y los centros cívicos de la ciudad y Laguna de Duero; así como una jornada de sensibilización que se realizará en el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, el 15 y 16 de septiembre.

Ceballos ha apuntado que la 'aglomeración urbana de Valladolid', que incluye a la capital y los municipios de Arroyo, La Cistérniga, Fuensaldaña, Laguna de Duero, Renedo, Santovenia y Zaratán, es una de las 40 zonas de España que han superado el objetivo legal establecido par la protección de la salud humana -120 microgramos por metro cúbico- durante más de 25 días, concretamente durante 40 en la estación de medición de la factoría de Renault -no integrada en la red del Ayuntamiento-.

En Valladolid, el Ayuntamiento ha activado la semana pasada el nuevo Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano, ante los elevados niveles de ozono que se encadenaron durante varios días, desde el 19 al 25 de abril, en un arranque de la primavera que está resultando especialmente complicado. No obstante, al no pasar de 120 microgramos durante tres días sólo estuvo activada la primera fase informativa y no la de alerta, que habría conllevado restricciones en el tráfico por el centro de la ciudad.

En lo que llevamos de año, según Miguel Ángel Ceballos, la ciudad y su entorno ya han registrado una veintena de días por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque sin superar de momento el objetivo legal establecido para el ozono troposférico. El activista ha advertido de que actualmente la previsión para este verano "no es buena" y "puede empeorar".

María Sánchez ha destacado que las administraciones públicas tienen un papel "importantísimo" para tratar de controlar este contaminante y, así, ha recordado que el Ayuntamiento comenzó a trabajar, "nada más constituirse el nuevo equipo de Gobierno", en el Plan de Acción ante la Contaminación.

CRÍTICAS A LA JUNTA

Sin embargo, en relación a la administración que tiene la competencia de elaborar un plan de mejora del aire que abarque tanto a la capital como a los municipios de su entorno, Miguel Ángel Ceballos ha criticado que se "niega" a elaborarlo, "con la excusa de que la competencia es del Ministerio de Medio Ambiente".

De hecho, Ceballos ha recordado que Ecologistas en Acción presentó una denuncia a la Junta por "negligencia administrativa" y un recurso con el que tratan de que el Tribunal Superior de Justicia "obligue" a la Junta a poner en marcha el Plan.

El activista ha recalcado que el problema que supone la elevada presencia de ozono, un contaminante que se calcula que causa 1.800 muertes al año en España, "más que los accidentes de tráfico", se puede resolver con "medidas estructurales" como la reducción del tráfico privado y, como alternativas, favorecer el uso de la bicicleta o los itinerarios peatonales.

El objetivo de la campaña es divulgar las causas y las consecuencias de este grave problema ambiental, y reducir la exposición a la contaminación especialmente de los grupos más sensibles, como serían niños y niñas, personas mayores, mujeres embarazadas, deportistas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. También se recomienda evitar esfuerzos al aire libre en las horas centrales del día y la caída de la tarde, cuando los niveles de ozono son más elevados.

La exposición ha arrancado la semana pasada en el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Galileo', en el barrio de Pajarillos, y durante las próximas semanas visitará los IES 'Antonio Tovar', 'Pinar de la Rubia', 'Ferrari' y 'Ramón y Cajal', en la periferia de Valladolid, así como el IES 'Las Salinas' en Laguna de Duero, para posteriormente rotar por una decena de centros cívicos municipales hasta la finalización de la campaña el 30 de septiembre.

Una calidad del aire adecuada debe pasar por que la ciudadanía conozca en todo momento el estado del aire que respira, y porque se establezcan planes de acción que reduzcan la polución causada por el ozono.

