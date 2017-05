Pino (CCOO) reprocha al Principado que administre "con pereza" el acuerdo de concertación social

El líder sindical ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha presentado el informe 'Asturias 2017. Análisis de situación y balance socioeconómico', documento que se presentará oficialmente en el Congreso de CCOO previsto para este jueves. Acompañado por el secretario de Acción Sindical, Gilberto García, Pino ha explicado que el acuerdo avanza "de manera desequilibrada", con mejor funcionamiento en las áreas de protección social y "peor" en lo relativo a la industria y el empleo.

Bajo la premisa de que Asturias "sale de la recesión pero no de la crisis", ha matizado que la economía asturiana "no acaba de despegar", con una caída de la producción industrial no manufacturera y una industria manufacturera "débil". A ello ha sumado la "desaceleración" del crecimiento en el comercio y la hostelería. "Es un hecho que Asturias está saliendo de la crisis con menos industria, en 2016 la producción del sector todavía fue un 19,2 por ciento inferior a la de 2008", señala el informe.

Pino ha hecho hincapié en el "importante retroceso" en la convergencia hacia la media española en términos de PIB per cápita, con una brecha que se agranda. "Si en 2008 era un 8 por ciento inferior, en 2016 era un 12,8 inferior", ha señalado.

A ello ha añadido el "grave problema demográfico" por el que Asturias pierde población año tras año por el envejecimiento de la población activa y las dificultades de los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. "Aumenta la precariedad, la negociación colectiva se deteriora, los salarios no crecen, hay menos prestaciones por desempleo, más pobreza laboral y un salario social que no llega a todos los que lo necesitan", ha denunciado.

En lo referido al mercado laboral, Pino ha lamentado que Asturias esté "aún muy lejos" de superar los "estragos" de la crisis. En concreto, ha apuntado que mientras en España se han recuperado cuatro de cada diez empleos perdidos durante la crisis, en Asturias solo se han recuperado dos de cada diez. Además, ha denunciado que el empleo que se crea "es débil", precario y temporal -la tasa de temporalidad ha crecido 2,9 puntos desde 2013 mientras que el 14,59 por ciento de la población ocupada trabaja a tiempo parcial en Asturias-.

Sobre los salarios el secretario general de CCOO ha lamentado que se hayan recortado un 6,7 por ciento entre 2009 y 2013 mientras que los precios aumentaron un 9,5 por ciento en el mismo periodo. A ello el sindicato suma que los salarios más bajos han caído entre 2008 y 2015 un 15,4 por ciento, mientras que los más elevados crecieron un 5,2 por ciento.

En lo referido a la pobreza, Pino ha denunciado que existen en Asturias 12.600 hogares sin ingresos laborales, una cifra que "duplica" a la registrada antes del inicio de la crisis. La crisis y los recortes en las prestaciones por desempleo han disparado, a su vez, las cifras relativas al salario social, cerrándose 2016 con un "récord" en el número de beneficiarios, con 5.791 solicitudes recibidas y 20.585 titulares en nómina, lo que implica 45.000 beneficiarios en sentido amplio.

Por su parte, Gilberto García ha puesto el foco en la contratación a tiempo parcial, señalando que mientras en otros países este tipo de ocupación es "voluntaria", en Asturias el 69 por ciento de los contratados en esta modalidad afirma que "estos contratos no son deseables". A su juicio, que el 77 por ciento de estos trabajos sean desempeñados por mujeres es "una indicación de por dónde camina el mercado laboral asturiano".

