Jordi Cruz dice que está "harto de escuchar burradas" sobre los estudiantes en su restaurante

El chef Jordi Cruz está en el candelero desde la semana pasada, por su respuesta a un reportaje de El Confidencial sobre los aprendices de los restaurantes de alta cocina que trabajan hasta 16 horas diarias sin cobrar, situación que él considera "un privilegio".

Este lunes, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores, el jurado de MasterChef quiso entrar en la discusión asegurando en un mensaje en Twitter que sus aprendices no son esclavos.

Los usuarios de la red social no tardaron en contestar indignados a su tuit, convirtiendo al chef en trending topic. Pero este martes es tendencia en la plataforma la carta que nuestra compañera Susana Gozalo le dedicó al chef criticando su postura:

(...) Por Wikipedia he sabido que en breve cumples 39 años y por la prensa que acabas de comprarte un palacete de tres millones de euros. Me inquieta: ¿cuándo dejaste de no cobrar por tu trabajo como tus stagiers para poder adquirir semejante propiedad? Me inquieta y preocupa más aún: ¿cuánto percibes de las arcas públicas –ya que colaboras en Televisión Española– para pagar suma tan estratosférica? (...)



Jordi Cruz ha querido zanjar la polémica con un nuevo mensaje que no termina de calmar las aguas: "Tenemos profesionales muy bien contratados y estudiantes a los que mimamos y enseñamos con todo el cariño...harto de escuchar burradas!!!".

No parece que esta respuesta (acompañada de una fotografía de Cruz con su equipo, rebosantes de felicidad) vaya a satisfacer a su detractores, pero tampoco que el cocinero esté dispuesto a pedir disculpas o solventar una situación laboral que a él no le parece censurable.

