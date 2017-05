La Fiesta del Cine llega a la docena. Es una de las citas más esperadas por los espectadores, con entradas a 2,90 euros desde este lunes 8 al miércoles 10 de mayo, y previo registro en la web fiestadelcine.com. Hay más de 3.000 salas adheridas a la iniciativa. Aunque en su tercer y último día tendrá un duro competidor, el partido de vuelta de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y que coincidirá con las sesiones de noche.

El pasado viernes abundaron las novedades en la cartelera, pero también es el momento para ponerse al día con otras propuestas que se estrenaron hace algunas semanas. Entre los estrenos, la adaptación de la novela El círculo que protagonizan Emma Watson, reciente aún su éxito con La bella y la bestia, y Tom Hanks. Una trama sobre la privacidad y los derechos a desconectar del mundo virtual en esta época dominada por Internet, redes sociales y dispositivos móviles. Salvando las distancias, revisita el universo de 1984, pero aplicado a las tecnologías de la comunicación de hoy en día.

'La bella y la bestia' y 'Fast & Furious 8' son de los grandes taquillazos del año Para fanáticos del terror, también nos llegó Nunca digas su nombre (Bye Bye Man), para los incondicionales de la acción Noche de venganza, con Jamie Foxx; y para los amantes del cine con buenas intenciones está Un reino unido, el caso real del matrimonio interracial entre el príncipe de Botsuana y una plebeya británica a finales de los 40, protagonizan Rosamund Pike (Perdida) y David Oyelowo (Selma).

Siguen manteniéndose en cartel, además de la citada La bella y la bestia —21.00 millones de euros lleva recaudados en nuestros cines—, dos producciones italianas, una es Maravilloso Bocaccio de los hermanos Taviani, que nos trasladará a la Florencia del siglo XVII; la otra es la hilarante comedia Un italiano en Noruega y que ha batido récords de taquilla en su país. Y si lo que desean es más acción, Keanu Reeves en John Wick 2 ofrece lo que promete, y más.

Los largometrajes de animación son de los que atraen más público actualmente a los cines. Aún en pleno apogeo encontraremos El bebé jefazo, y con menos tirón, pero muy interesantes, la novedad de Ovejas y lobos o, para un público más adulto, Seoul Station, la precuela en animación de la pandemia zombie que relató la surcoreana Train to Busan. Y todavía se puede recuperar, en algún cine, la estupenda película japonesa Your Name.

Cinco títulos a tener muy en cuenta

Guardianes de la Galaxia vol.2. Se han convertido en unos de los héroes favoritos de las adaptaciones de Marvel. Acción, aventuras estelares, humor y buenas canciones. Y dos personajes, no humanos, como son el mapache Rocket y sobre todo el árbol humanoide Groot como grandes estrellas de la función.

Fast & Furious 8. La saga, y la familia, prosigue con el fallecido Paul Walker en el recuerdo y con Vin Diesel liderando el grupo. Una intriga con la sombra de la traición como fondo, espectaculares persecuciones a todo gas y a cada cual más increíble, y una Charlize Theron haciendo de memorable villana.

Z, La ciudad perdida. La odisea del explorador británico Percy Fawcett y que en 1925 se adentró en el corazón de la selva amazónica para intentar hallar la legendaria ciudad de El Dorado. Lo que pudo ocurrir allí todavía es un enigma que fascina a los historiadores. Charlie Hunnam, Tom Holland, Robert Pattinson y Siena Miller son sus protagonistas.

Casi leyendas. Las andanzas de los componentes de una (ficticia) banda de rock de heavy metal. Una coproducción entre Argentina y España con Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura que reúne a los tres miembros de un grupo musical que estuvieron a punto de lograr la fama hace 25 años.

Lady Macbeth. Una mirada a uno de los personajes inmortalizados por Shakespeare, aunque se basa en la novela corta escrita por Nikolai Leskov y publicada en 1865. Detallista producción británica en la que destaca su protagonista, una ambiciosa Katherine (interpretada por Florence Pugh) en un relato de pasiones y crueldades.

Cine español

Nada menos que tres novedades, en cuanto a cine español, debutaron el pasado viernes. El jugador de ajedrez nos traslada al París ocupado por los alemanes durante la II Guerra Mundial, y narra la historia de un exiliado español acusado de espía y encerrado en una cárcel de la SS. Pasaje al amanecer es un drama de relaciones familiares cuyo protagonista, un joven foto periodista, decide aceptar una propuesta de trabajo para cubrir la guerra de Irak. Por su parte, Herederos de la bestia es un documental que nos sumergirá en el mundo de El día de la bestia, la famosa película de Álex de la Iglesia que se estrenó en 1995.

No podía faltar el thriller español con Plan de fuga, con Alain Hernández y Luis Tosar. Y aunque en pocas salas, también se puede recuperar una de las mejores propuestas de nuestro cine en lo que llevamos de año, Incierta gloria dirigida por Agustí Villaronga; o una modesta pero personal película, Amar, en torno al primer amor y lo que significa enamorarse a los 17 años.

Cine de autor

Cine europeo de calidad con El otro lado de la esperanza, la problemática de la inmigración en el viejo continente a cargo del finlandés Aki Kaursmäki. También destaca La alta sociedad, de Bruno Dumont, uno de los cineastas más originales y provocadores nos ofrece comedia, intriga y crítica social en la Francia de a principios del siglo pasado. Stefan Zweig: Adiós a Europa es una biografía sobre el escritor austríaco judío, también destacado intelectual y activista del pasado siglo, y una de las voces que se alzaron en contra del nazismo; la película relata su huida por Europa, hasta recalar en Brasil.

Y cine de otras coordenadas, como la argentina Nieve negra, un thriller familiar protagonizado por Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Laia Costa; la sentida Últimos días en La Habana de Fernando Pérez; o el documental norteamericano I Am Not Your Negro que analiza la problemática racial en Norteamérica. Propuestas muy variadas para una edición de la Fiesta del Cine que en la anterior, en octubre de 2016, batió el récord de asistencia con 2.651.494 entradas vendidas.