La banca concede ahora el 20% de las hipotecas que daba en los años del 'boom' inmobiliario

La banca española concede en la actualidad el 20% de las hipotecas que daba en los años del ‘boom’ inmobiliario. El dato lo da el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, que afirma que hoy desde esta entidad no ven “síntomas de recalentamiento ni de burbuja" en el sector. Sevilla considera que "estamos en niveles normales" en el mercado hipotecario y que "todavía puede permitir cierto crecimiento".



De la evolución al alza de las hipotecas a un tipo e interés fijo, el responsable de Bankia cree que este tipo de préstamos tiene "sentido" y es "racional". Así, explica que aunque suponga asumir hoy un coste superior a las hipotecas a tipo variable, el tipo fijo supone tener garantizado que a 20 años se pagará un interés del "dos y pico, que está muy bien". En este sentido, dice que en Bankia "no empujamos" a los clientes a firmar hipotecas de tipo fijo y "no lo potenciamos", pero "tiene una lógica y para los clientes también es bueno".



Caixabank pide una reforma hipotecaria "no populista"Respecto a la reforma de la Ley Hipotecaria que ultima el Gobierno, el responsable de la entidad apunta que "sería importante hacerlo pronto" y con consenso, para que esta nueva norma ayude a "clarificar aspectos que se han podido poner en cuestión como resultado de la crisis", ya que durante "muchos años ha funcionado bien" la legislación. De esa futura reforma, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, considera que es necesaria y conveniente, pero debe hacerse de manera "responsable, no populista" para garantizar la seguridad jurídica y evitar que la población con menos recursos quede fuera del mercado por no poder asumir los costes de una hipoteca.



“Se necesita seguridad jurídica para dar un préstamo a 30 años y a más personas, de ingresos medios y bajos, que también tienen derecho a adquirir una vivienda". Si no tenemos un instrumento que dé seguridad jurídica no podremos hacerlo", avisa Gortázar, que argumenta que la reacción lógica de las entidades financieras ante la incertidumbre es dar menos hipotecas y más caras. No obstante confia en "un marco adecuado, razonable, entre prestadores y prestatarios" con esta reforma, que exige la Unión Europea para que España adopte la directiva europea sobre créditos hipotecarios para proteger a los consumidores. "Lo visto hasta ahora me da la confianza de que llegaremos a un punto de equilibrio razonable porque es importante para la economía española", asegura.

Cláusulas suelo

Bankia ha impulsado un mecanismo para devolver las cantidades a los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas. Hasta el momento, esta entidad ha realizado la devolución a 35.000 clientes por un importe total de unos 150 o 160 millones de euros. Ha devuelto el 90% de lo previsto y se espera que el proceso se puede cerrar a lo largo de los meses de mayo o junio.



En el caso de CaixaBank, "hace semanas" que ha empezado a devolver dinero a los clientes que les corresponde y está explicando los motivos de la negativa a quienes considera que no cumplen el criterio de falta de transparencia en la contratación de la hipoteca. En su caso, lo hace a través del procedimiento extrajudicial creado por el Gobierno español para reducir la judicialización de las reclamaciones por cláusulas suelo. "El procedimiento está funcionando y está cumpliendo su objetivo. No vamos a llegar a acuerdo con el 100% de los clientes, pero creo que en la gran mayoría de los casos los clientes van a recibir el dinero o entender por qué no les corresponde", sostiene, recordando que analizan caso a caso.