OO. y UGT afirman que "no hay excusas" para no cambiar políticas de austeridad que traen "precariedad"

CC.OO. y UGT Euskadi han defendido, con motivo del Primero de Mayo, que "no hay excusas" para no cambiar las actuales políticas de austeridad que han traído "la precariedad" y, mientras el secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, ha asegurado que "no hay motivos para no distribuir mejor la riqueza a través de los salarios", el de UGT Euskadi, Rául Arza, ha defendido la adopción de medidas para lograr un empleo "de calidad y estable".

Un año más ambos sindicatos han celebrado conjuntamente en Euskadi el Día de los Trabajadores y el acto central se ha llevado a cabo en Bilbao, donde a partir de las once y media de la mañana ha partido una manifestación encabezada por varias personas que portaban carteles de bienvenida a los refugiados.

Unos metros después, Sordo y Arza se situaban tras la pancarta principal en la que se podía leer "No hay excusas. Aitzakiarik Ez!! Por el empleo estable, salarios justos y pensiones dignas #a la calle".

El secretario general del sindicato en Euskadi, Unai Sordo, ha indicado que en este Primero de Mayo el sindicato quiere decir, "desde la calle, desde un día histórico para la lucha de la clase trabajadora, que "no hay excusas" para cambiar la orientación de las "políticas de austeridad" que, según ha denunciado, se han impuesto en los últimos años.

Una de las razones que ha apuntado para cambiar esas políticas es de "orden de justicia social" porque las políticas de austeridad "han provocado paro, caída de los salarios y más desigualdad".

"Y, en un momento en el que la economía repunta, no hay motivos para no distribuir mejor la riqueza. Hay que distribuir mejor la riqueza a través de los salarios, de las políticas de protección social y de los servicios públicos con una fiscalidad suficiente", ha afirmado.

También ha indicado que hay "motivos de índole de lógica económica" para cambiar las políticas porque, en su opinión, "no va a haber un crecimiento económico sostenible si no se basa en una distribución equitativa de la renta del país".

"Si la renta se vuelve a distribuir de forma injusta, de forma bipolar, se va a volver a burbujas de endeudamiento y se va a volver a viejos esquemas. Por tanto, también hay una lógica económica en las razones y en los argumentos y en las reivindicaciones de las organizaciones sindicales", ha añadido.

Asimismo, ha defendido también razones de "índole socio-político" para modificar la actual orientación de las políticas. "El sufrimiento y la desesperanza en amplias capas de la población, la pérdida de expectativas de la mayoría social que han traído las políticas de austeridad y la crisis son los que están alimentando algunos de los riesgos políticos y sociales que existen en Europa, fundamentalmente el incremento de las políticas de extrema derecha, de renacionalismo económico, de xenofobia en muchos casos", ha añadido.

A su juicio, lo que hay detrás de esas políticas y esas opciones como las del presidente de EEUU, Donald Trump, o las del Brexit o lo que "pueda ocurrir en Francia" son las "consecuencias de la política de austeridad" y es la "pérdida de expectativas de la mayoría social y trabajadora".

"Son tres razones para cambiar las políticas, para distribuir mejor la renta, la justicia social y el poder y, para ello, estamos en la calle el Primero de Mayo", ha manifestado.

RÁUL ARZA

Por su parte, el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha defendido también que "no hay excusas" para no cambiar las políticas económicas que "lo único que nos han traído ha sido mayor precariedad y desigualdad".

"No hay excusas tampoco para que la tan cacareada reactivación económica llegue por fin a los trabajadores y lo estamos reclamando es una subida de los salarios importante, entre el 1,8 y el 3%", ha indicado.

A su juicio, ha llegado el momento de que los trabajadores recuperen "la pérdida salarial que han tenido y los derechos". "Queremos decir alto y claro que necesitamos un cambio en las políticas de protección social. No puede ser que los trabajadores que peor lo estén pasando, cada vez lo tengan más difícil para cobrar una prestación por desempleo y cada vez haya más trabajadores que no cobren ningún tipo de prestación", ha señalado.

Por ello, ha reclamado al Gobierno central que ponga en marcha un Plan de Empleo y que centre sus políticas "para lograr más y mejor empleo y un empleo de calidad y estable".

También ha hecho un llamamiento al Ejecutivo vasco para que cambie las políticas en relación con la Renta de Garantía de Ingresos. "No hemos entendido como en una situación de bonanza económica, son a los que peor los que lo están pasando a los que se les va a intentar reducir la RGI", ha añadido.

Arza también ha defendido medidas para sostener el sistema de pensiones porque "no puede ser que, en los últimos años, se hayan gastado más de 60.000 millones del fondo de reserva y el Gobierno no haya tomado ninguna medida para aumentar los ingresos". Además, ha trasladado a los partidos que "no hay excusas para no derogar la ley Mordaza, la reforma laboral y el artículo 315 por el que muchos de nuestros compañeros de CC.OO. y UGT se les está pidiendo más cárcel que a algunos que han sido los mayores chorizos del país".

Por último, Rául Arza también ha aprovechado para decir a la patronal vasca que "no hay excusas" para "no negociar" y para "no poner en marcha los convenios".

OTRAS MARCHAS

Además de la marcha de Bilbao, ambos sindicatos también se han manifestado en Vitoria y en San Sebastián. En la capital donostiarra, han tomado parte unas 500 personas que han partido del Alderdi eder donostiarra con los participantes coreando consignas como 'Por un empleo estable y con derechos'.

En la marcha han tomado parte, entre otros, el diputado de Cultura de Gipuzkoa, el socialista, Denis Itxaso, así como la representante del PSE-EE de Gipuzkoa Rafaela Romero y el expresidente del PSE-EE Jesus Eguiguren. También miembros de Ezker Anitza, como su coordinadora en Gipuzkoa, Arantza Gonzalez, que portaban una pancarta propia con el lema 'El capitalismo nos arruina.

Asimismo, también han secundado la movilización miembros y simpatizantes del PCE con una pancarta en la que se podía leer 'Romper con el régimen'. La manifestación ha finalizado, tras recorrer el centro de la ciudad, en el Boulevard donostiarra con la lectura de comunicados por parte de representantes de CCOO y UGT Euskadi.

En Vitoria, la marcha ha partido a las doce del mediodía de la Plaza de la Virgen Blanca, con la presencia del responsable territorial de Álava de CC.OO. Euskadi, Marcial Moreta, entre otros, y de la secretaria de Política Sindical e Institucional de UGT Euskadi, Maribel Ballesteros.

