La campaña de pesca tradicional del langostino en el Mar Menor arranca este lunes

Esta pesquería, a la que se dedican 40 embarcaciones de pesca artesanal, emplea cada día a unos 100 pescadores de forma directa. En 2016 generó una producción de 27.500 kilos, con un valor en primera venta de 474.000 euros, lo que supone un precio medio de algo más de 17 euros por kilo.

El langostino es uno de los productos 'gourmet' que suministra la laguna y es capturado por los pescadores de la Cofradía de San Pedro del Pinatar de forma respetuosa y cumpliendo con la talla mínima de captura, que está fijada en 10 centímetros.

Desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente se trabaja de forma conjunta con la citada Cofradía y con la certificadora internacional Marine Stewardship Council (MSC) en la obtención de la ecoetiqueta de Pesca Sostenible Certificada para el langostino del Mar Menor.

El consumidor debe apoyar el mantenimiento de las pesquerías sostenibles no consumiendo productos que se encuentren por debajo de la talla legal ni aquellos que procedan de la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada.

Para un consumo responsable se aconseja exigir las etiquetas y documentación que contienen la información de trazabilidad del producto. Así se asegura que los productos consumidos han sido comercializados por las lonjas pesqueras, lo que implica garantía de calidad y seguridad.

