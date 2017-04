Donald Trump: cien días y 486 tuits como presidente de EE UU

Donald Trump ha cumplido cien días como presidente de Estados Unidos, tiempo en el que ha publicado 486 tuits desde su cuenta @realdonaldtrump, donde cuenta con 28,4 millones de seguidores, para comunicarse con los ciudadanos y con todo el mundo.

Los usuarios de la red social han reaccionado en este tiempo a cualquier acto en el que ha participado el presidente de Estados Unidos, a sus palabras y a sus decisiones, siendo el 20 de enero, día de la toma de posesión, cuando más menciones obtuvo Trump, seguido de los días 18 y 29 de enero, cuando firma la orden ejecutiva sobre inmigración, como ha dado a conocer la red social en un comunicado.

El tuit publicado por Trump más 'retuiteado' desde que es presidente data del 22 de enero, cuando expresó en Twitter que "las protestas pacíficas son un sello de nuestra democracia. Incluso si no estoy de acuerdo siempre, reconozco de los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista".

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views.