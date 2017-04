Elkarrekin Podemos acusa al PNV de "mercadear" y "perpetuar" a "un partido sumido en el lodazal de la corrupción"

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Martínez ha manifestado su rechazo al proyecto de Presupuestos del PP, que "está muy lejos lo que es necesario para el Estado".

Además, ha asegurado que "el recorrido del PNV en esta negociación

era algo muy previsible" y ha recordado que "se venía diciendo hace meses que iba a haber contrapartidas con el PP".

A su juicio, "se estaba estableciendo una relación preferente con este partidos, que se estaba aprovechando una relación entre Ejecutivos para conseguir objetivos partidarios y realizando una serie de intercambios que perpetúan un modelo mercadeo de lo que son derechos políticos en Euskadi, como la cuestión competencial, que hace que el PNV las utilice para negociar y luego obtener victorias políticas dando la ventaja al PP de poder negociar con ellas".

"Una vez más, dentro del pacto de estabilidad del PNV y el PP para poder gobernar tranquilamente los próximos cuatro años, dado que están en minoría, el PNV no tiene ningún sonrojo en perpetuar el partido de un partido sumido en un lodazal de corrupción, del que prácticamente no se libra nadie de esta organización, y que parece que no tiene fin", ha censurado.

Martínez ha reprochado a los jeltzales que, "en vez de hacer presión para que este partido responda a una cuestión vergonzosa", defienda que "lo mejor para Euskadi" es que el PP continúe en el Gobierno del Estado en el Estado y "se perpetúen" su políticas "recortadoras y austericidas que, que día a día también afectan en Euskadi".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.