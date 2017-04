¿Cuánto cuesta un máster público según la comunidad autónoma?

Cursar un máster público en España puede costar un precio muy distinto según la comunidad autónoma en la que se estudie. Cada región establece sus propios precios. Pero es que además desde la entrada en vigor el Plan Bolonia en 2007 el coste total de la matricula de un máster supera ampliamente el precio de un Grado universitario, según indica el Observatorio del Sistema Universitario (OSU). Pero, ¿cuánto cuesta estudiar un máster público? ¿En qué comunidad es más caro?



El Gobierno anunció el pasado miércoles que permitirá que las comunidades autónomas disminuyan los precios de los másteres no habilitantes –aquellos que no son necesarios para ejercer la profesión– con la finalidad de igualar los precios a los habilitantes –estudios de postgrado necesarios para realizar la práctica profesional– y a los grados universitarios.



Actualmente, según datos facilitados por el Ministerio de Educación, Cataluña, Madrid y La Rioja son las comunidades donde resulta más caro estudiar un máster no habilitante, con un precio medio por crédito de 65, 52 y 42 euros, respectivamente. Si lo multiplicamos por 60, número total de créditos durante un curso, el precio de matriculación total es de 3.952 euros en Cataluña, 3.159 en Madrid y de 2.928 en La Rioja.



Por contra, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia son las comunidades más baratas para cursar un máster con un coste de matriculación por curso de 1.132 euros, 1.174 y 1.881 respectivamente.

¿Y un máster habilitante?

En España existen algunas carreras que exigen poseer un máster habilitante para ejercer posteriormente la profesión (Ingenierías, Psicología, Arquitectura, Derecho y Profesor de Educación Secundaria). Estos másteres también son públicos pero cuentan con un precio inferior a los másteres no habilitantes.



Un máster habilitante permite ejercer de ingeniero, psicologo, arquitecto o abogadoDe nuevo, Cataluña y Madrid se sitúan como las comunidades con un precio de matrícula más elevado con 2.470 euros y 2.382 euros respectivamente. Por su parte, Andalucía y Castilla-La Mancha repiten como las comunidades más baratas, donde estudiar un máster habilitante se sitúa entre los 870 y los 1.100 euros.



La comparación global de ambos tipos de másteres con los grados universitarios arroja una gran disparidad de precios públicos. En Galicia, por ejemplo, el precio de matriculación para el primer curso de carrera se sitúa en 591 euros y en Cataluña, donde los precios son más elevados, el coste de la primera matriculación no supera los 1.700 euros.



Según el OSU, la repetición de asignaturas y la procedencia del estudiante influyen en el encarecimiento del precio de la matrícula. En caso de suspender alguna materia el coste total del crédito puede "multiplicar hasta 5 y 6 veces el precio base", mientras que algunas comunidades como Aragón o Baleares aplican precios diferenciados a los estudiantes procedentes de estados no miembros de la UE o no residentes en España. Los estudios más 'experimentales' –ciencias de la salud o ingenierías– también tienen precios notablemente superiores a los de humanidades o ciencias sociales.