Pepe Álvarez (UGT) pide a la izquierda que posibilite una moción de censura "con margen de credibilidad"

Preguntado por la iniciativa del partido liderado por Pablo Iglesias momentos antes de participar en el acto de entrega de los premios Primero de Mayo de la UGT en Oviedo, ha subrayado que una moción de estas características no debería ser "cosa de uno solo, sino de más de uno". "Seguramente, tal y como la estamos percibiendo, servirá para el debate pero no sé si servirá para cambiar las cosas", ha manifestado.

En este sentido ha dicho que España "necesita cambios" de políticas "en profundidad", que el actual Ejecutivo "no está dispuesto a hacer". No obstante, ha celebrado que con esta moción pueda abrirse un debate en el Congreso sobre "lo que preocupa a los ciudadanos", con especial atención a la corrupción. "Es bueno que se puedan abrir debates y me gustaría que se depurasen responsabilidades a fondo", ha concluído.

