Pontón pide cambiar la política económica y de empleo: "¿Cómo es posible que sigan vigentes las reformas laborales?

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha subrayado que "es necesario un cambio de rumbo en la política económica y de creación de empleo" en Galicia y España, ya que "siguen creciendo el paro y la precariedad", ante lo que se ha cuestionado: "¿Cómo es posible que, no teniendo mayoría absoluta el PP, sigan vigentes las reformas laborales que nos robaron los derechos?".

Durante un acto este viernes en el barco que une Vigo y Cangas, en el que ha recreado 'Los lunes al sol' para visibilizar la situación de los parados, Pontón ha incidido en que el BNG está escandalizado con la corrupción, "que es un grave problema social", pero ha puesto el punto de mira en "el drama de desempleo y el paro", pues "no está teniendo una solución y una alternativa".

En relación al acto, ha explicado que tiene "simbolismo", por "rememorar esos lunes al sol, martes, miércoles... de muchos parados de este país"; pero también tiene "realismo", porque "frente a la propaganda de que todo va bien, hay miles de personas que su día a día es el desempleo, y la desesperación de tener un empleo sin unas mínimas condiciones".

"Hablan de que salimos de la crisis, y la recuperación puede llegar a los que están en el IBEX 35 pero no llega a los ciudadanos a pie de calle y no llegó a Galicia", ha sostenido la nacionalista, que ha insistido en que "no es sólo que se incremente el paro, sino que se incrementan las desigualdades" entre ricos y pobres.

En este marco, ha remarcado que no entiende "el triunfalismo de Feijóo y Rajoy", y ha exigido "darle un giro radical" a las políticas laborales y económicas del PP, que, ha dicho, imponen "un modelo social de la desigualdad y la precariedad, y que conducen al paro, la emigración y condiciones de futuro que no son de recibo".

Así las cosas, ha reclamado "una apuesta seria por un nuevo modelo de desarrollo productivo, por crear empleo, darle condiciones de vida dignas a la juventud", y abrir "una ventana de oportunidades a esos jóvenes que marcharon para que puedan volver". "Siguen habiendo lunes al sol, y la realidad es peor que la que teníamos hace 15 años cuando se hizo esa película", ha concluido.

SITUACIÓN EN VIGO Y COMARCA

El responsable local del BNG, Serafín Otero, ha extrapolado estas denuncias a la ciudad de Vigo y su comarca, y ha mantenido que sigue sin haber "recuperación económica, perdiéndose muchísimo empleo", las empresas "están cerrando" y los sectores productivos e industrias están en "situación de parón, sobre todo en lo que tiene que ver con el naval".

En relación a ello, ha indicado que "desde 2010 hasta el día de hoy, en la ciudad se perdieron 17.000 puestos de trabajo", cifra que en la comarca asciende a 25.000 empleos. "Tenemos muchísimo más paro, muchísima temporalidad, los salarios son mucho peores, muchísimas familias con todos sus miembros desempleados, muchísima pobreza y cada vez más exclusión social", ha censurado.

