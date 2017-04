FaceApp, acusada de racismo por convertir en blancos a negros

La última aplicación que está causando sensación en internet es Face App, un programa para el móvil convierte el rostro del usuario en viejo, le cambia el género o le hace 'más guapo'.

Esta última opción ha encendido la polémica en redes sociales, ya que muchos clientes de la aplicación negros se han quejado de racismo: "La aplicación ha blanqueado mi piel y ha hecho mi nariz europea. No, gracias", se quejaba un usuario en Twitter.

#faceapp isn't' just bad it's also racist...🔥 filter=bleach my skin and make my nose your opinion of European. No thanks #uninstalled pic.twitter.com/DM6fMgUhr5