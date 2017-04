El PPdeG reunirá su Comité de Ciudades y prepara una nueva ronda de visitas de Feijóo a pequeños ayuntamientos

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha desgranado varias iniciativas que prepara la formación y ha ratificado que, "aprovechando que la climatología empieza a permitirlo", su líder, Alberto Núñez Feijóo, prevé una nueva ronda de visitas a pequeños ayuntamientos inspirada en los actos de proximidad previos a las autonómicas del 25-S.

"El presidente Feijóo dijo después de las elecciones que su promesa de estar a pie de calle y en la mayor parte de los ayuntamientos de Galicia no era una simple fase de campaña, sino una voluntad sincera de acercarse a todos los gallegos", ha destacado, en rueda de prensa.

Tellado también ha avanzado que el viernes de la próxima semana se reunirá el Comité de Ciudades del PPdeG para profundizar en la "estrecha colaboración" que mantiene el partido a nivel autonómico con las agrupaciones locales.

"Creemos que allá donde somos oposición, el partido está realizando un trabajo encomiable, sereno y constructivo, en la medida que los gobiernos locales lo están permitiendo", ha apuntado, antes de destacar la necesidad de conocer "de primera mano" las impresiones de los portavoces y líderes locales para "mejorar el trabajo colectivo".

Además, ha recordado que no solo se celebran encuentros de este tipo, sino que él mismo están visitando las agrupaciones para conocer de primera mano su funcionamiento y necesidades.

"REILUSIONAR" A CORUÑA Y LUGO

Precisamente, una semana después del congreso del PP de A Coruña, Tellado ha valorado su resultado y la primera semana de funcionamiento del comité que dirige la conselleira Beatriz Mato. "Cada uno de nuestros procesos de renovación sirven para activar el partido, cohesionarlo y fortalecerlo", ha esgrimido.

El dirigente popular ha destacado la "pasión" de los dirigentes de su partido en el ámbito local y la "ilusión por cambiar ciudad", así como sus "ganas de darlo todo" por un proyecto de ciudad "que valga la pena".

En Lugo, pendiente de su cónclave, ha manifestado su deseo de que el partido también "acierte" y conforme un equipo capaz de "reilusionar", al igual que en A Coruña.

No en vano, ha incidido en que Lugo merece "un proyecto ganador" del PP, ya que ahora tiene una alcaldesa, la socialista Lara Méndez, que "no fue" elegida por sus vecinos para este cargo y que "no tiene ni la legitimidad de representar a la fuerza política que ganó las elecciones".

"Si el PP trabaja con ilusión podrá devolver a la ciudad el gobierno que necesita para no tener una alcaldesa cuyo único mérito sea traicionar a sus mentores en el partido", ha zanjado.

"DESAFORTUNADAS PALABRAS"

Tellado también ha insistido en las "desafortunadas palabras" dirigidas esta semana por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, en las que no solo "injurió a todo el PP", sino que "amenazó" a la portavoz municipal de Vigo, Elena Muñoz, al instarle a "tener cuidadito con lo que dice".

"Sabemos que el macarrismo populista está de moda y que muchos socialistas se sienten atraídos por las ideas y los modos de las mareas de Podemos", ha lamentado el dirigente popular, quien también se ha declarado consciente de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y los suyos, no tienen "demasiado sentido del respeto a las instituciones que gobiernan y mucho menos de las que no gobiernan".

"Pero nos gustaría que hubiese alguien en la izquierda que no se entregase al tono barriobajero y amenazante que al final revela un nerviosismo difícil de explicar", ha manifestado, convencido de que "determinadas expresiones deberían estar fuera de la política".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.