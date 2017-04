Los tres rectores defienden la viabilidad del plan de financiación universitaria, aunque esperan "optimizar indicadores"

El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha defendido este viernes, junto a los rectores de las tres universidades gallegas, la viabilidad del plan de financiación universitaria.

De hecho, en declaraciones a los medios tras presentar una estrategia para la mejora de la calidad formativa del profesorado, Román Rodríguez ha hecho hincapié en que el plan de financiación universitaria ha sido aprobado "hace muy poquito tiempo y de manera unánime por todas las partes". No obstante, ha puntualizado que esto "no implica que no haya posibilidad de hacer algún tipo de retoque o ajuste".

"Lo que tendremos que buscar para cuestiones concretas son soluciones concretas", ha subrayado el conselleiro del ramo, quien ha defendido que esto siempre se debe hacer "dentro de un marco general y estable" que posibilitó, ha remarcado, un incremento "importante" de los fondos para el mencionado plan de financiación universitaria. Y es que sostiene que éste generó "certeza y estabilidad" en las aportaciones públicas a la Universidad.

"Más allá de cosas concretas que puedan ir surgiendo, no afectan a la estructura ni a la viabilidad del plan. Habrá que ir resolviendo, pero no hacer una enmienda a la totalidad ni mucho menos", ha zanjado.

Por su parte, el rector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, ha asegurado que cumplirán el plan de financiación universitaria para "optimizar aspectos" en lo que se refiere a la distribución de fondos en determinados apartados, como puede ser, ha señalado, el panel de indicadores.

PANEL DE INDICADORES

"Estamos comprometidos a hacer una mejora continua del panel de indicadores y, después de dos años, veremos el análisis de impacto y, seguramente, se convocará la comisión de seguimiento, que está planteada en el plan y ahí es donde se verá si las opiniones que teníamos cada uno preconcebidas con respecto a esto se cumplen o no se cumplen", ha relatado a los medios.

"Podemos hacer una mejora de los indicadores, que es donde están realmente las diferencias de opinión. Cuando se aprobó el panel de indicadores para la evaluación de la parte variable del plan, ya lo dijimos, no estábamos todos completamente de acuerdo", ha explicado Mato, quien, no obstante, ha argumentado que se llegó a ese consenso con "el compromiso de hacerlos evolucionar para una mejora continua o, por ejemplo, integrar indicadores importantes, como la internalización o la empleabilidad".

Así las cosas, considera "normal y natural" realizar la comisión de seguimiento dentro de dos años cuando haya datos disponibles para evaluar.

"EFICIENCIA" DEL SUG

Por su parte, el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, ha defendido que lo único que ha pedido es analizar si los criterios que forman parte del plan, así como la estructura, están funcionando en consecuencia al objetivo del propio plan, es decir, la "eficiencia" y la "sostenibilidad" de todo el Sistema Universitario Galego.

No obstante, al igual que han dicho sus compañeros, ha indicado que el propio plan de financiación universitaria tiene una comisión de seguimiento "encargada de valorar si se está cumpliendo o no". "Todo es susceptible de ser adaptado o modificado, pero eso no supone, en absoluto, ni que cuestionemos el plan en su totalidad ni en su estructura", ha subrayado Abalde, quien apuesta, no obstante, por un seguimiento anual del plan.

Se trata de evaluar cómo funciona y, en función de ello, "aplicar medidas correctores". "Desde luego, la Universidad de A Coruña no cuestiona en plan de financiación, lo que creemos es que hay que perfeccionarlo y que el propio plan tiene mecanismos", ha resuelto.

También el rector de la Universidade de Santiago, Juan Viaño, considera que en el plan "se están aplicando los criterios aprobados de manera unánime hace apenas dos años", al tiempo que ha añadido, al igual que sus compañeros, que "cuando hay diferencias de criterios, hay una comisión de seguimiento para resolverlas".

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

El conselleiro y los tres rectores también se han manifestado sobre la decisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de permitir que las comunidades autónomas disminuyan los precios de los másteres no habilitantes, igualando las horquillas en su parte inferior a los habilitantes -abogado o profesor de Secundaria- y a los grados universitarios.

A este respecto, los tres rectores han manifestado su satisfacción. De hecho, Salustiano Mato ha señalado que esta iniciativa nace de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE): "No son todos los pasos que queremos dar, pero es un primer paso en el camino de eliminar barreras económicas y sociales".

Por su parte, Rodríguez ha asegurado que la Xunta está "muy tranquila" en este ámbito porque Galicia es la autonomía, ha defendido, con las tasas universitarias "más bajas" del conjunto del Estado: "El Ministerio está mirando hacia nosotros, y vamos a trabajar en esta línea", ha zanjado.

