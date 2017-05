Así se trabaja en 'El Ministerio del Tiempo': un día de rodaje en la serie de La 1

Tres personas caminan por los jardines de un castillo mientras charlan. Es el año 1881 y están disfrutando de un día soleado y del intercambio de opiniones. De repente, una avioneta cruza el cielo con su sonido estridente. Hay que repetir la toma.

Estamos en un rodaje de El Ministerio del Tiempo, una de las series más aclamadas de TVE en los últimos tiempos y cuya tercera temporada está a punto de estrenarse en La 1. Ayer se agotaron en tres horas las invitaciones para su preestreno, este viernes 5 de mayo en Barcelona.

20minutos.es ha pasado un día en el rodaje de esta ficción que cuenta las aventuras de una institución dedicada a proteger la Historia de quienes, viajando en el tiempo, pretenden cambiarla.

Antes de nada, algunos datos: un capítulo de El Ministerio del tiempo tiene un coste medio de 700.000 euros (antes eran 550.000 pero la llegada de Netflix como socio aumentó el presupuesto). Puede parecer mucho, pero en realidad es un presupuesto más que ajustado.

Por poner un ejemplo, la película de Los últimos de Filipinas se rodó durante ocho semanas y tenía un presupuesto de seis millones de euros. "Un capítulo nuestro, que parece una película porque dura solo 20 minutos menos, lo rodamos en unos diez días y medio. Al final lo que hacemos es hacer películas en un tiempo imposible", explica Javier Olivares, creador de la serie.

El 70% de El Ministerio del Tiempo se rueda en exteriores y para una jornada así se desplazan unos 70 profesionales y hasta 30 figurantes, todos vestidos de la época correspondiente. " En las dos primeras temporadas lo más lejos de Madrid que fuimos fue Almagro. En esta sí, hemos ido a Peñíscola e iremos al sur de España. Pero lo que es Madrid y alrededores lo tenemos bastante aprovechado", hace ver Olivares.

Hoy se da la curiosa circunstancia de ver a Aura Garrido en una bucólica escena del siglo XIX en la que desayuna junto a su madre en la ficción (Fanny Gautier) y a unos pocos metros, decenas de profesionales del siglo XXI con cámara, trípodes, reflectores, micrófonos... Esa es la última escena en la que aparece el personaje de Gautier esta temporada, por lo que cuando acaba la toma y se de por buena el director pide un aplauso para ella. Es una tradición en el mundo de los rodajes.

Una jornada de rodaje para 6-7 minutos de serie

Las escenas de hoy se ruedan en un castillo de propiedad privada a las afueras de Madrid. Toda la jornada, casi de sol a sol, sólo dará como fruto unos 6 o 7 minutos de capítulo. Para dar una idea de la velocidad con que se rueda esta serie de ciencia ficción histórica española se puede comparar con Juego de Tronos (HBO), donde cada jornada de rodaje se traduce en unos 30 segundos serie. ¿Cómo se logra la diferencia? "Con el oficio y el esfuerzo del equipo. Eso es lo que hace que la serie exista", afirma Olivares.

Las antiguas caballerizas del castillo han sido reconvertidas en los camerinos y zona de peluquería y maquillaje improvisada. A sus puertas se agrupan los figurantes, que ya vestidos de época matan el tiempo haciéndose fotos o repasando sus guiones. Las series no se ruedan de forma cronológica, si no que en el día de hoy se grabarán diversas escenas para varios capítulos diferentes. Por eso hay in situ dos directores diferentes, cada uno de los cuales se ocupa de las secuencias que corresponden a los capítulos que ellos dirigen.

El oficio y esfuerzo del equipo es lo que hace que la serie exista

Eso exige que de una secuencia a otra todo el equipo cambie de lugar, se recoloque el atrezzo, se ensayen los movimientos de cámara y de los actores y se ajusten los tiempos. En una de las escenas, por ejemplo, varios figurantes han de cruzarse en la escena y las primeras tomas sirven para ajustar la velocidad con que caminan, o sirven las copas, en el caso de unos camareros que intervienen en la trama.

En El Ministerio del Tiempo trabajan con la misma agencia de predicción meteorológica que usa la Fórmula 1 o el Ejército. Saber el tiempo que hará minuto a minuto ayuda a no tener sorpresas, aunque es común que ocurran, lo cual puede dificultar mucho las cosas si, por ejemplo, estás rodando en un lugar histórico y sólo tienes permiso para unas horas.

Ese día ruedan los tres miembros de la patrulla más famosa del ministerio: Aura Garrido, Nacho Fresneda y Hugo Silva. Éste último aprovecha que en sus escenas no se le ven los pies para rodar con unas cómodas zapatillas de deporte que contrastan con su traje, sombrero y gafas del siglo pasado. No tiene tanta suerte Aura Garrido, que tiene que soportar un incómodo corsé.

¿Cómo es un día de rodaje para Aura Garrido? "Cada día es diferente porque cada día tenemos un horario, una localización diferente, con épocas distintas, actores distintos... la rutina no existe". Sin embargo, ésto no cambia: "nos levantamos muy temprano, trabajamos un montón de horas, nos vamos a casa, estudiamos, nos echamos a dormir el rato que podemos y otra vez".

Como El Ministerio del Tiempo pasa de una época a otra es como una lección constante para quienes la protagonizan. "Estoy aprendiendo muchísimo, no sólo porque repasas la historia, si no porque aprendes muchísmas anécdotas y momentos concretos de la Historia. Además, aprendes la personalidad de esos personajes que todos hemos estudiado y porqué hicieron lo que hicieron", hacer ver Hugo Silva.

Una biblia secreta

Todo lo que va a pasar en la serie ya está escrito, en un libreto que en el mundillo se conoce como "biblia" y que después se desarolla en los guiones. Sólo unos pocos directivos de TVE, los productores, el equipo de guión y el equipo de dirección conocen lo que contiene en total no más de una docena de personas. "La única persona que lee mis guiones antes que nadie es mi esposa", confiesa Olivares, que además tiene "un grupo de tres personas que no se dedican a esto y que me sirven como comité secreto para comprobar si los guiones están bien".

En la próxima temporada podremos ver "más Ministerio, es decir, vamos a seguir ahondando en la herida. Pero vamos a hacer ejercicios de estilo, por ejemplo, hay un capítulo en el que sale Hitchcock pero además es un homenaje al propio Hitchcock. Además, la patrulla va a tener sus problemas internos y eso va a dar mucho juego", explica Nacho Fresneda