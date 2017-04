Zapatero apoya a Díaz por su "cultura de partido", porque "unió al PSOE" y "va a ganar a Rajoy"

En declaraciones a los medios de comunicación, Zapatero ha dicho que el PSOE siempre ha sido "un partido de vanguardia en la participación democrática" y ha considerado que cuando estos procesos se guían por debates de fondo este partido "sale lanzado a la victoria electoral, a recuperar la mayoría, militantes, agrupaciones y la fuerza que históricamente le corresponde".

El expresidente ha expresado su apoyo a Díaz porque defiende la historia del PSOE que él también defiende y "una visión común de España que puede explicar exactamente igual en Algeciras, Barcelona, Huesca y León", añadiendo que los proyectos que plantea son "sólidos, consistentes" y "tienen futuro" porque "son coherentes". Además, "ganó a la primera -en Andalucía- y les aseguro que no es fácil".

Se ha alineado con la cultura de partido de la candidata, según la cual "la soberanía pertenece a los militantes y la responsabilidad a los dirigentes", agregando que el PSOE es un partido "de militantes y dirigentes, un partido de organización". Ha planteado que "sin organización no se puede competir", una idea en la que "hay que

profundizar".

José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que "Rajoy es ganable, muy ganable", lo que "hemos hecho muchas veces, y eso es lo que estamos preparando desde hoy" con "la persona que lo puede hacer y está convencida de que lo va a hacer, que es Susana Díaz".

LECTURA EQUIVOCADA

A juicio de Rodríguez Zapatero es una "lectura equivocada" el plantear que en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016 el PSOE decidiera "ser complaciente con la derecha o ser más de izquierdas", aseverando que lo que decidió fue "si bloqueaba o no la democracia".

Ha expuesto que "someter a un país a una tercera elección de resultado incierto, estar casi más de un año sin Gobierno, hubiera sido bloquear

la democracia porque no hay nada peor que decir a un ciudadano que su voto no cuenta y que quienes tienen que tomar las decisiones no son capaces de tomarlas".

Tras asegurar que si alguien defiende la democracia de 1978 es el PSOE, ha considerado que la mayoría que se ha conformado no es "extraña", ya que todos los presidentes del Gobierno de España han sido los más votados en las elecciones generales y "eso será así en el futuro" porque "es la ley de la gravedad".

Por eso "la clave de futuro es, como siempre, ganar las elecciones, ser mayoría política y que el partido sea fuerte otra vez" porque "si no, estaremos en este trance nuevamente de tener que decidir entre bloquear y no bloquear y dar una alternativa o permitir una alternativa que a nadie le entusiasma".

Rodríguez Zapatero ha hecho estas declaraciones antes de desplazarse a la localidad altoaragonesa de Alcubierre, donde ha participado en un homenaje a su exministra de Vivienda y Defensa, Carme Chacón, fallecida recientemente. Es un acto de "reconocimiento, de defensa de la política".

Por su parte, el diputado al Congreso, Óscar Galeano, ha declarado que "este cierzo es la prueba de que cuando vamos por una avenida sopla ese fuerte viento en contra y los socialistas aragoneses sabemos enfrentarnos a todo tipo de circunstancias y de vientos en contra y salir con ilusión, fuerza, energía", subrayando que la plataforma de apoyo a Díaz tiene esa energía para conseguir las "mayorías tan rotundas" de la época de Zapatero.

