Trucos para ahorrar al contratar el seguro del coche o la moto

Pese a que un buen porcentaje de usuarios ven en el precio del seguro el factor más determinante a la hora de contratar una póliza, hay factores por lo menos igual de importantes. Una póliza de seguros está pensada para proteger a quien la contrata en circunstancias adversas, por lo que la contratación de una de ellas -ya sea para el coche o la moto- es tanto una cuestión de sentido común como de precio.

Es importante que la póliza asegure al usuario unas buenas coberturas, adecuadas al uso que va a tener el vehículo y con un precio lo más ajustado posible. La primera parte, las coberturas, puede elegirse de entre todo el catálogo de servicios y ofertas de las compañías. La segunda, el precio, puede variar también en función del perfil de conductor que se interese por contratar la póliza. Hay una serie de recomendaciones básicas que recoge arpem.com, portal especializado en seguros de coches y motos, para poder optar a pólizas a buen precio sin renunciar a prestaciones y coberturas que pueden ser necesarias en muchas circunstancias.

Historial de siniestralidad

Es algo que depende directa y únicamente del conductor. Con una conducción responsable, sin partes de accidentes en los que el usuario figure como culpable, las compañías considerarán que quien contrata la póliza es buen conductor, por lo que premiarán la renovación anual del seguro.

Y, al revés, lo mismo. Si un conductor tiene un historial lleno de partes en los que se le identifica como culpable de accidentes, la compañía aumentará la prima anual de la póliza. Incluso, si la situación es muy acusada, algunas aseguradoras rehúsan asegurar a conductores potencialmente problemáticos. Conviene asegurarse, al cambiar de compañía, de que la nueva aseguradora respeta el nivel de bonificaciones acumulado en la anterior.

Buena trayectoria

Las aseguradoras tienen en cuenta otros factores, además de la mera ausencia de accidentes inculpatorios, para identificar a los buenos conductores. También se observan otros indicadores como las multas o el cuidado de los vehículos, que algunas compañías tienen en cuenta para ofrecer descuentos.

Ya sea a conductores que conservan año tras año los 15 puntos de su carné de conducir, a quienes guarden el coche en garajes e incluso a los que llevan a reparar sus vehículos a la red de talleres adscrita a la aseguradora, algunas compañías premian las conductas que consideran favorables y propias de conductores responsables.

No contratar de más

No es lo mismo contratar un seguro para alguien que conduce esporádicamente que para alguien cuyo coche es una herramienta de trabajo. Es prioritario conocer bien las características del coche y el uso que se le va a dar a la hora de elegir póliza, sabiendo diferencias las necesidades a cubrir y los tipos de seguro existentes en el mercado.

Hay coberturas adicionales que incrementan el precio y que no todos los conductores necesitan, como los coches de sustitución. Pero, al igual que es conveniente no contratar de más, tampoco hay que contratar de menos para ahorrar un poco en la cuota anual y después quedar descubiertos ante supuestos que se podía prever que se darían: es el caso de quienes conducen por el campo con frecuencia, que pueden contratar una póliza que incluya vías no aptas.

También hay compañías que cobran precios inferiores a quienes recorran menos kilómetros. Algunas aseguradoras instalan un dispositivo en el vehículo que registra el kilometraje, los horarios en los que se realizan los viajes, la velocidad o los tipos de carretera, de forma que esa información sirva para adaptar el precio de la prima, que premiará a los buenos conductores y penalizará a los irresponsables.

Forma de pago

Siempre es mejor abonar la cuota anual en un solo pago. Las compañías suelen aplicar recargos en los pagos fraccionados, por lo que para aquellos a quienes venga mejor pagar en varios plazos se les recomienda preguntar de antemano qué recargo aplica su compañía para los aplazamientos. También hay compañías que no cobran ningún extra por fraccionar la cuota anual de la póliza.

Seguros a todo riesgo

Suele recomendarse a quien compra un vehículo nuevo, o a quien lo tenga pocos años, contratar seguros a todo riesgo, de forma que en caso de siniestro total la indemnización ascienda al valor del vehículo. Aunque son las pólizas más caras, la cuota puede reducirse bastante contratando una franquicia: implica que el conductor se hace cargo de la primera parte de la reparación, hasta la cantidad de la franquicia contratada, y la compañía paga a partir de ahí.

A mayor precio de la franquicia, mayor responsabilidad para el conductor y mayor rebaja en la prima del seguro. Aun así, para conductores con un historial nutrido de accidentes, la mejor opción es evitar la franquicia.

Fidelidad a la marca

Hay aseguradoras que ofrecen rebajas a quienes contraten paquetes de seguros que incluyan más allá del vehículo personal. Ya sea asegurar todos los coches y vehículos de la casa con la misma compañía e incluso integrar en ese paquete seguros de vida o del hogar, algunas compañías dan pie a negociar los precios y conseguir mejores tarifas para clientes que apuesten por una misma aseguradora para todas las pólizas que necesiten.

Infórmate

Quienes piensen en cambiarse de compañía deben avisar con al menos un mes de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza a su aseguradora de que no van a renovar. A la hora de contratar un nuevo seguro, siempre es recomendable hacerlo con tiempo: comparar distintos precios, coberturas y compañías con margen es algo que algunas aseguradoras premian.

Además, conviene estar atento a descuentos y promociones puntuales. Muchas campañas estacionales concretas pueden ayudar a conductores a ahorrarse parte de su póliza, y algunas aseguradoras ofrecen cheques canjeables por distintos servicios.