¿Cómo podemos ser más felices? Diez claves para alcanzar el bienestar emocional

Alcanzar la felicidad es un anhelo innato al ser humano y, desde tiempos antiguos, filósofos, psicólogos y científicos han trabajado en su búsqueda. No hay un camino único para todos, pero los expertos coinciden en una serie de elementos básicos que pasan por descansar lo suficiente, dedicar tiempo a las relaciones sociales, disfrutar de momentos de ocio y alimentarse bien.

A partir de ahí, las enseñanzas varían. En los últimos años, se han puesto de moda técnicas como el mindfulness, que se basa en la meditación y la concentración en el momento presente; o terapias que recomiendan huir de las relaciones tóxicas.

Es básico "aprender a regular las emociones", indica el psicólogo Jesús Matos. El principal reto es conseguir una madurez emocional que permita afrontar situaciones difíciles que se escapan del control del individuo, como pueden ser la precariedad laboral y el alto paro provocado por la crisis económica.

A pesar de estas circunstancias, los españoles aprueban en estado de ánimo, según el Indicador de Ánimo Personal del estudio sociológico Ulises de 20minutos, que otorga una puntuación de 66 sobre 100.

El estrés surge cuando percibimos algo como peligroso

Según el psicólogo, es vital reflexionar, cuestionar las propias actitudes y profundizar en los sentimientos. "No tenemos en el colegio una asignatura que nos enseñe a manejar las emociones", señala.

Por ejemplo, el estrés, un sentimiento de tensión muy extendido en nuestra sociedad, se puede llegar a controlar. "Lo primero que tenemos que hacer es comprender lo que nos quiere decir nuestro cuerpo, el estrés surge cuando percibimos algo como peligroso o cuando percibimos que no tenemos recursos ante la demanda. Caemos en la trampa de que creemos que no somos capaces. La clave es que el cerebro se puede modificar y podemos enseñarle lo que realmente es peligroso y lo que no", explica.

Gran parte de las terapias señalan que el bienestar del individuo viene de dentro y restan importancia al papel de las circunstancias externas. Según el modelo de Sonja Lyubomirsky, especialista en el tratamiento científico de la felicidad, el bienestar depende de las circunstancias solo en un 10%, mientras que obedece un 50% a la carga genética y un 40% a las actividades diarias.

10 claves para alcanzar la felicidad

1. La felicidad está en nuestra cabeza. Hay que detectar y eludir los pensamientos automáticos negativos, no basados en hechos reales y de desaprobación. "Somos nuestros principales maltratadores", indica Silvia Congost, psicoterapeuta. La experta recomienda huir de descalificaciones como "no soy valioso", "soy débil", "no merezco que me quieran"...

2. Mejorar la autoestima. Indudablemente ligada a la felicidad, para mejorar la concepción de nosotros mismos es vital aceptarse a uno mismo. "El cambio solo se producirá a partir de la aceptación, nunca del rechazo", explica Congost.

Somos nuestros principales maltratadores

3. Familia, amigos, pareja... Una de las variables esenciales del bienestar es la calidad de las relaciones sociales. "El apoyo social es como una almohada que mejora el estado de ánimo", indica el psicólogo Jesús Matos.

4. Ejercicio físico. Es fundamental disfrutar de actividades agradables y de ocio. "Sobre todo ejercicio físico, mínimo tres veces a la semana", apunta Matos.

5. Tener objetivos. "Verse a uno mismo progresando y avanzando hacia una meta es una fuente de autoestima y nos ayuda a encontrarnos", señala el psicólogo.

6. Premiar el esfuerzo y no el resultado. Hay muchas variables que no se pueden controlar, como la situación laboral nacional o ciertas actitudes de los demás. El camino pasa por aprender a tolerar una amplia gama de emociones y comprender que el cambio es propio de la vida.

7. Expresar cómo nos sentimos. Comunicar las preocupaciones ayuda a bajar la intensidad de emociones como el estrés. Pero con sensatez. "Hay que ser sincero, no sincerida. Soltar sin filtro no es adecuado", afirma Isabel Serrano Rosa, directora de EnpositivoSÍ.

El apoyo social es como una almohada que mejora el estado de ánimo

8. Agradecer, agradecer y agradecer. Los expertos recomiedan fomentar la amabilidad y la gratitud. "Dar gracias por todo lo bueno que tenemos y lo bueno que nos pasa", asegura Congost.

9. Tomar conciencia de los elementos fugaces. "Tendemos a creer que el amor es para toda la vida, que los amigos nunca nos van a fallar y que somos imprescindibles en el trabajo, y todas esas creencias son las que nos llevan directo a sufrir más de lo que sería necesario", afirma Congost.

10. Pertenencia a un grupo. La psicoterapeuta Serrano recomienda formar parte de un proyecto. "Tener la sensación de aportar algo en un contexto", indica.