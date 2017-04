El comité de empresa de Navantia apuesta por la salida de algunos operarios de más edad e incorporar más jóvenes

Sin embargo, no ha querido entrar a valorar las declaraciones realizadas por la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, que ha anunciado, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, que el nuevo plan industrial de Navantia incluirá "salidas naturales" de trabajadores de la empresa.

"No sé lo que ha querido decir Platero sobre este tema", ha señalado el representante sindical, en declaraciones a Europa Press, sobre esas "salidas naturales".

No obstante, ha explicado que en la reunión mantenida el pasado viernes, 21 de abril, con el comité de empresa en las instalaciones de Ferrol, les "trasladó que era conocedora de la medida de edad en los centros de Ferrol y Fene, y que sabía que en el caso de este último astillero es de 59 años, bastante más baja en Ferrol, incidiendo en que su objetivo era realizar un transvase de trabajadores de una cierta edad, sin especificar, y con rejuvenecimiento".

Galán estima que esta acción debería pasar por "deshacernos de algunos operarios de más edad, lo que bajaría la media en las factorías, y además la incorporación de jóvenes". Algo que, según el presidente de la antigua Bazán, Platero les "dio a entender que lo asumía". "Y que fue con lo que nos quedamos", ha dicho Galán, que ha asegurado que no es "capaz de interpretar lo qué son las salidas naturales".

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol también ha reiterado que en este encuentro celebrado la ciudad naval "habló de eso, de lo que ahora denomina salidas naturales y que, tras conocer la edad media de ambas factorías, aseguró que con esa edad no se podía estar trabajando en la construcción naval".

"Y si hoy sale con esto, no sé si se está refiriendo a que no va a haber prejubilaciones, pero no lo sé", ha sentenciado el representantes sindical.

