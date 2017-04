Cuatro importantes cambios en Whatsapp que pronto llegarán a tu móvil

Whatsapp sigue actualizándose a una velocidad de vértigo. En el último año, rara es la semana en la que no ve la luz una novedad en la aplicación. Y estos días de primavera no iban a ser menos. Cuatro importantes actualizaciones están a punto de llegar, alguna no sin polémica, como es la localización en tiempo real.

La novedad de Whatsapp que más está dando que hablar estos días es la localización en tiempo real de usuarios. Este cambio permitirá a cada usuario compartir con sus contactos, de manera individual o por grupos, el lugar exacto en el que se encuentra. Se podrá hacer desde el menú 'enviar ubicación' y en diferentes periodos de tiempo. La polémica ha surgido por el hecho de que, aunque se trate de una opción que puede desactivarse, el simple hecho de que exista permitiría a cualquier contacto exigir en un momento dado esa localización en tiempo real, poniendo en un aprieto al usuario en diferentes ámbitos de su vida.

Otro cambio importante es el relativo a la cancelación de mensajes enviados. Tal y como recuerdan desde Andro4All, esta opción lleva varias semanas en fase de pruebas y cada vez está más avanzada. Lo último que supimos es que solo tendremos dos minutos para echarnos atrás, una vez transcurrido ese tiempo ya será imposible eliminarlo.

También llegarán los álbumes de fotos. Una función que se asemejarán a la forma de crearlos en Facebook. De esta forma se amplía la forma de compartir fotos a través de Whatsapp.

Los estados también han sufrido importantes cambios en los últimos tiempos con la llegada de nuevas formas de compartirlos, a modo de historias de Instagram. Estos nuevos estados, que conviven con los antiguos y que permiten añadir fotos o vídeos, se actualizarán para compartir únicamente texto con diferentes fondos.