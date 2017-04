PP: Tovar es "campeón en perder elecciones" y Podemos "no necesita un autobús, sino un camión de la basura"

En su intervención en el Debate de Investidura, Martínez, que ha parafraseado a Marco Aurelio y Víctor Hugo, ha criticado que la oposición "esté guiada únicamente por los intereses políticos y alejada de los problemas de la calle que decía defender".

Así, ha recordado que el portavoz del PSOE, Rafael González Tovar, "es campeón en perder las elecciones y crear las condiciones para seguir perdiéndolas". "Póngase una medalla porque se la merece", ha ironizado.

En clave política y haciendo referencia al discurso de Tovar, ha recordado que estos cuatro presidentes del PP "son el equivalente a cuatro sonoros fracasos personales de Tovar y su partido". "A usted le dan un ferrari y es incapaz de no sacarle más prestaciones de las que podía sacarle a un 600", ha vuelto a ironizar.

La nota anecdótica ha sido cuando se ha referido al Tramabús de Podemos, para lo que ha exhibido ante la Cámara un pequeño autobús de juguete para dejar claro que lo que le gusta a la formación morada es "imponer y si no lo consiguen por los cauces de la democracia entonces recurren a los odiobuses, a los escraches y a lo que sea necesario para desprestigiar a sus adversarios políticos".

A su juicio, no necesitan un autobús, sino "un camión de la basura como Otegui, al que se han negado a condenar en la Asamblea; un camión que refleja como nada, como nadie, cada una de las versiones que ha vertido en la tribuna".

Y es que, defiende, "no hay más organización criminal que aquella que apoya los asesinatos", por lo que le ha aconsejado a Óscar Urralburu (Podemos) que se lo haga mirar, porque "es lo que mejor define su política". Tras recalcar que el PP pertenece al partido de Miguel Ángel Blanco, ha reprobado que Podemos pertenece a Otegui.

"NO ES UN DEBATE SOBRE LA PRESUNTA CORRUPCIÓN"

En clave política, Martínez ha criticado que tanto PSOE como Podemos "utilicen a los murcianos, a los que no dudan en engañar con leyes sin presupuesto y algunas inconstitucionales", mientras que ha celebrado que Ciudadanos "haya estado a la altura de las circunstancias" con la intervención de Miguel Sánchez, porque "esto es un debate de proyectos, ideas, valores, no un debate sobre la presunta corrupción".

"Hoy no estamos en ese debate porque se haya metido la mano, porque alguien se haya aprovechado de los ciudadanos a los que administra, hoy estamos en ese debate por una injusta condena preventiva ante un presunto delito administrativo fruto de una nueva denuncia del PSOE", ha reprobado.

Igualmente, el portavoz parlamentario del PP ha dejado claro que de este periodo de inestabilidad "salimos más fuertes, con más ambición de conquistar el futuro, porque esto nos da más energía para seguir ganando con hechos y medidas eficaces la confianza de los ciudadanos".

En el PP, ha defendido, "tenemos programas, ideas y valores", de forma que "seguiremos estando a la altura para responder a 1,5 millones de murcianos, a los que no vamos a defraudar, como no lo hará Fernando López Miras, con el que reforzamos nuestro proyecto, ya que hemos sabido dialogar y negociar, dado que lo importante es Murcia y no se puede poner en riesgo".

Consciente de que el camino que hay por delante será "largo y puede incluso que no lleguemos a los objetivos finales en estos dos años", los datos, a su juicio, "invitan a la esperanza y optimismo".

Martínez ha hecho referencia al descenso del paro, el aumento de los ocupados y el trabajo realizado en los sectores más vulnerables. También ha hecho mención a la política hídrica, poniendo de manifiesto su apoyo a los agricultores, así como a la educación, pobreza, renta básica de inserción, bajada de impuestos y la recuperación del Mar Menor; proyectos éstos que están en la agenda del PP.

