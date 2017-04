Salut detecta profesionales sanitarios que desaconsejan la vacunación

El Departament de Salut de la Generalitat ha detectado casos de profesionales sanitarios que desaconsejan las vacunas sin motivos científicos.

El secretario de Salut Pública, Joan Guix, lo ha explicado este jueves sin concretar el número de casos, a pesar de que asegura que son ''pocos''.

No se han iniciado actuaciones disciplinariasGuix ha asegurado que no se han iniciado actuaciones disciplinarias, sino tan solo ''recomendaciones'', pero no las ha descartado de cara al futuro, puesto que ha añadido que ''no quiere decir que siempre tenga que ser así''.

Para Guix, si un profesional sanitario aconseja la vacuna, el paciente se la pone, y cuando no, no. Por eso se pone como objetivo erradicar estas prácticas y la lucha contra los antivacunas.

