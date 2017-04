López Miras defiende reparación de daños para cualquier cargo político sea del partido que sea cuando se archive proceso

López Miras, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de sus compañeros de filas, se ha dirigido al expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, por "anteponer, como siempre ha hecho, los intereses generales de la Región a todo lo demás".

Con su decisión, ha manifestado, "evitó que ocupara el poder un experimento de gobierno tripartido" que habría hecho "un resultado catastrófico para la Región".

De Pedro Antonio Sánchez ha agradecido "su impulso por la profunda transformación que Murcia está viviendo" y su "nuevo estilo y capacidad de trabajo".

Por ello, ha asegurado que aguarda las decisiones judiciales "sin ansiedad, con serenidad" y, tras recalcar que apuesta por el diálogo y consenso para poder avanzar, ha tachado de "ejemplar" el comportamiento de su partido y de Pedro Antonio Sánchez en el proceso que ha desembocado en esta investidura.

"Cuando comenzaba la investigación, de forma precipitada e injusta la oposición exigió el cese de Sánchez, violando así el principio de presunción de inocencia, principio fundamental de todos los seres humanos", ha lamentado López Miras, quien ha reprobado "la mezquina estrategia de la oposición, una práctica deshonesta".

Tras rechazar, en esta línea, el "juego sucio que perjudica a las personas inocentes", ha recordado que su partido "siempre se ha mostrado respetuoso con la presunción de inocencia y los trabajos y tiempos de la justicia, porque nunca hemos promovido juicios paralelos".

Por todo ello, considera que "no hay tiempo que perder, porque no nos lo podemos permitir". "Lo mejor está por venir", ha dicho, después de solicitar el apoyo y la confianza de la Cámara para ser presidente del Ejecutivo murciano y pedir que "no nos despistemos con trifulcas y enredos, porque esto no es un juego ni una simulación".

Consulta aquí más noticias de Murcia.