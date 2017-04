López Miras se presenta "con la mano tendida" para presidir Murcia y pide responsabilidad y colaboración a oposición

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha comenzado su discurso indicando que "no hay tiempo que perder, la Región necesita recuperar la estabilidad institucional" y anunciando que se presenta "con la mano tendida" para presidir Murcia, pidiendo "responsabilidad y colaboración" a la oposición.

En la primera sesión del Debate de Investidura, López Miras ha tenido palabras para el ex presidente Pedro Antonio Sánchez, a quien ha agradecido que antepusiera los intereses generales de la Región "a todo lo demás" y evitara un tripartito que los murcianos no habían votado, así como la labor desarrollada "y su forma de hacer política".

"Con tu liderato has marcado una nueva forma de hacer política positiva para todos", ha subrayado López Miras, quien además ha hecho mención a la recuperación de Lorca tras los terremotos de 2011 como muestra del progreso en la Región bajo el mandato del Partido Popular.

El candidato 'popular', que ha lamentado que "otros quieran gobernar sea como sea" y "no hagan perder un tiempo precioso privando a los murcianos de un gobierno que sí votaron", ha enfatizado que "somos de las comunidades que más crece en la creación de empleo", resaltando una "mejoría económica" bajo el mandato del PP y "algunos de los logros" alcanzados por el Gobierno regional, "aun así no podemos darnos por satisfechos; queda mucho por hacer y no se puede perder el tiempo".

Asumiendo esa responsabilidad, ha continuado, ha pedido el apoyo de la Cámara para presidir la Comunidad "con la mano tendida y la voluntad de diálogo", es tiempo de responsabilidad "para el Gobierno y la oposición, necesitamos compromisos, esto no es un juego, lo que hacemos, afecta a la vida de los murcianos".

"No les pido un acto de fe, vengo con un proyecto de futuro, con cinco grandes retos; el primero, "sostenibilidad financiera", así ha indicado que exigirá "la financiación que nos corresponde y la necesidad de compensarnos" y ha asumido suprimir el Impuesto de Donaciones y Sucesiones en 2018 y, "si la situación lo permite", revisar el tramo autonómico del IRPF y del impuesto de Patrimonio.

Entre sus fines, seguir impulsando el cambio del modelo turístico, aumentar el tamaño de las empresas murcianas, recuperar el empleo de calidad, así como alcanzar en 2020 la cifra de 600.000 ocupados, tal como dijo Pedro Antonio Sánchez, o acometer una reforma del sistema de innovación, con un nuevo plan de I+D+i.

Anuncia que creará la dirección general del Mar Menor, que "velará por el vertido cero", y se compromete a llevar en un corto espacio de tiempo a la Cámara la Ley Integral del Mar Menor. También que luchará por la dársena del Gorguel y por el Corredor Mediterráneo, el aeropuerto de Corvera, y el AVE, soterrado a la ciudad de Murcia; así como alcanzar un pacto regional de Educación y apostar por la Formación Profesional.

En materia de agua, ha hablado de blindar el Tajo-Segura, de la interconexión entre desoladoras, precio social para el agua desalada, bancos públicos, redotación de la cabecera del Tajo y un Pacto Nacional del Agua.

Mientras que en materia de Educación, ha anunciado que se convocará oposiciones en 2018 y 2019 en consonancia con el resto de comunidades.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

