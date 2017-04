Fernández denuncia "la cacería" contra Rajoy, que hace "lo que corresponde a un presidente: dejar que la justicia actúe"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández ha subrayado que el PP vasco ha sido "muy contundente en la condena de cualquier acto de corrupción" y, por tanto, como "el resto de compañeros" del Partido Popular en el Estado, "lo que queremos es que estos casos se juzguen y que aquel que la hace la pague".

Asimismo, ha denunciado que Mariano Rajoy está sometido a "una estrategia de acoso permanente" y ha considerado que existe "una cacería contra el presidente del Gobierno muy evidente". En este sentido, ha subrayado, preguntada por la conveniencia o no de que dimitiera, que el presidente del PP "no tiene ninguna responsabilidad, que yo conozca, en ningún caso de corrupción" y, además, "la justicia no le ha atribuido ninguna responsabilidad en estos casos".

A juicio de la dirigente vizcaína del Partido Popular, Mariano Rajoy está haciendo "lo que corresponde a un presidente, dejar que la justicia actúe".

De este modo, ha apuntado que haber sido llamado a declarar como testigo en una causa, como lo ha sido Mariano Rajoy en el juicio del caso Gürtell, "no atribuye ninguna responsabilidad" y ha añadido que "la responsabilidad de los medios de comunicación y de los partidos políticos es ser muy garantistas cuando a alguien le llaman como testigo en un procedimiento judicial".

Asimismo, ha indicado que los procesos de renovación en el PP en Madrid "son evidentes" y Cristina Cifuentes está liderando "una nueva etapa" y manteniendo "la actitud que corresponde, de colaboración con la justicia para que se esclarezcan esos presuntos casos de corrupción".

Preguntado sobre si el PP vasco teme que continúen surgiendo posibles casos de corrupción, ha afirmado que "a los del PP vasco y a los del resto de España". Según ha manifestado, "lo que esperamos es que, si ha habido casos de corrupción, que tengan el castigo que corresponde, que es el que impone la justicia".

En cualquier caso, ha advertido de que "lo que no puede ocurrir es que los árboles no nos dejen ver el bosque" y, en este sentido, ha señalado que, tanto en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy como en la de José María Aznar, se ha favorecido "el crecimiento económico en nuestro país, creación de empleo y, por tanto, bienestar para los ciudadanos". "Eso es un motivo para que nos sintamos orgullosos todos los que somos afiliados, simpatizantes o votantes del PP", ha insistido.

LA JUSTICIA FUNCIONA

No obstante, ha insistido en que "hay que ser contundentes" ante los casos de corrupción y "garantizar que en un país democrático como el nuestro, en el que hay separación de poderes, aquel que tiene las funciones de investigar y, en última instancia, dictar sentencia sobre los casos de corrupción lo pueda hacer". "En España funciona, hay separación de poderes y tenemos afortunadamente un sistema judicial que es implacable con los casos de corrupción", ha añadido.

De este modo, ha afirmado que "en este país se investiga, se imputa

y, en su caso, se procesa y se condena con independencia del partido al que pertenecen y también al partido que puede sostener al Gobierno", lo que "es un claro ejemplo de que la justicia funciona".

Finalmente, ha afirmado, en relación a la negociación de los presupuestos generales del Estado, que "no hay que mezclar las cosas" y se debe "pensar en los ciudadanos" y llegar a acuerdos "en beneficio" de la sociedad.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.