Entraron en 'Piratas del Caribe' en Disneyland y se encontraron con Johnny Depp

Los visitantes de Disneyland Resort en Anaheim, California, pensaron que ese sería un día normal disfrutando de las atracciones del parque de la factoría Disney, pero se equivocaban.

Algunos de los que subieron a la atracción de Piratas del Caribe, un recorrido en barca por escenarios que recrean los ambientes de la famosa saga de películas, se llevaron una sorpresa.

En uno de los puntos del recorrido estaba el mismísimo Johnny Depp vestido como su personaje, el capitán Jack Sparrow, e interactuando con los soprendidos viajeros, que sólo esperaban encontrar animatronics.

El actor se movía, hablaba y decía todo tipo de cosas que esperaríamos oír de Jack Sparrow y espada en mano iba y venía acaparando la atención de los pasajeros de las barcas que no dudaban en sacar sus móviles para inmortalizar el momento.

No es la primera vez que Depp se mete en la piel de su personaje fuera de un plató. En varias ocasiones se ha metido en la piel de su personaje, por ejemplo, para visitar hospitales infantiles, donde animó a los pequeños.

La quinta entrega de la franquicia se llamará en España Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (Dead Men Tell No Tales en inglés y Los hombres muertos no cuentan cuentos en hispanoamérica) y llega a los cines de todo el mundo el 29 de mayo 2017.

Johnny Depp was at Disneyland today dressed up as Jack Sparrow and I will forever be in tears because I missed it.#johnnydepp #JackSparrow pic.twitter.com/gmd5HZ9xPy — Angelique Terredanio (@IsntSheCreative) 27 de abril de 2017

Johnny Depp Is filming on the pirates ride in Disney land!!!! Crazy!!!!!! pic.twitter.com/Klc1QyEKzR — Tommy Williams (@Twiller0) 27 de abril de 2017