Pepe Navarro, sobre el hijo de Ivonne Reyes: “Fue un error rechazar la prueba de paternidad"

El programa de Telecinco Mi casa es la tuya, que presenta Bertín Osborne, tuvo este miércoles como invitado al popular periodista y presentador Pepe Navarro. La entrevista se llevó a cabo en la gran casa que Navarro posee en Ibiza, y en ella el periodista cordobés, uno de los pesos pesados de la televisión en España durante los años noventa, habló largo y tendido sobre la polémica que rodea al hijo de la también presentadora y modelo Ivonne Reyes, un joven que, según Reyes, lleva el ADN del presentador.

Bertín fue directo al grano y, cuando ambos se encontraban en la cocina, preparando la comida, le pidió a Navarro su versión de los hechos. El presentador explicó primero cómo se enteró de que Ivonne Reyes estaba embarazada, y aseguró que en aquel momento tenía "una relación paterno-filial con ella". Según Navarro, en ningún momento se interesó por quién era el padre, e intentó ayudar a Reyes en el aspecto económico, en concreto, ofreciéndose a "hablar con Antena 3" para ver la posibilidad de que la actriz contara su embarazo en un programa de televisión.

Sobre por qué se negó en su día a hacerse la prueba de paternidad, cuando Reyes presentó la demanda, Navarro insistió en que había sido "un grave error". "No había absolutamente nada, y yo pensé: 'que demuestre [ella] que yo soy el padre", explicó. "Fue una gilipollez", sentenció.

No había absolutamente nada, y yo lo que pensé: 'que demuestre [ella] que yo soy el padreCuando el hijo de Ivonne Reyes, Alex, tenía 14 años, escribió a Pepe Navarro para decirle que le quería ver. Según su versión, fue entonces, después de hablar con su expareja Eva Zaldívar, con su actual mujer, Lorena Aznar, y con sus hijos, cuando ofreció a Ivonne Reyes hacerse una prueba de paternidad, al margen de la prensa. El acercamiento, sin embargo, no prosperó: "Me mandó un email tremendo y, no contenta con eso, me mandó un burofax al día siguiente".

El pasado mes de marzo, la Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó un recurso presentado por la hija de Pepe Navarro sobre la paternidad del periodista del hijo de Ivonne Reyes. El juez Francisco Javier Orduña rechazó una prueba de ADN que presentó Andrea Navarro en nombre de su padre. Esas muestras fueron recogidas por un detective privado que contrató la familia. En el auto, la sala confirmaba la sentencia dictada el 2 de febrero de 2012 por la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmaba la relación biológica entre el hijo de la modelo y Pepe Navarro.

Los tiempos del 'Mississippi'

Durante la entrevista con Bertín, Navarro recordó detalles de su infancia, de su etapa escolar, de su familia y de su amplia trayectoria profesional. "Di el salto a la televisión porque no tenía nada que comer", dijo. El productor y escritor, de 65 años, también habló de su mujer, y de su actual relación con Eva Zaldívar, su expareja y madre de sus hijos mayores.

Navarro rememoró asimismo su etapa al frente de Esta noche cruzamos el Mississippi, y comentó varias anécdotas relacionadas con el programa, en los orígenes de los late night shows en España, que le catapultó a la fama. Entre ellas, cómo descubrió a La Veneno, uno de los personajes más recordados que participaron en este espacio, o su relación con profesionales como Carlos Iglesias, Santiago Urrialde y, especialmente, Florentino Fernández.