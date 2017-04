Ana Pastor, tras cruzarse con una familiar de víctimas del Alvia: "He hecho todo lo que he podido; lo siento"

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido este miércoles un encuentro fortuito en la Carrera de San Jerónimo con una familiar de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois, ante cuyas demandas le ha respondido que hizo "todo lo que pudo" por ayudarles.

En concreto, Pastor se ha cruzado con María Dolores de la Rosa, madre del portavoz de la plataforma de los afectados, Jesús Domínguez, quien viajaba en el convoy que descarriló en la curva de A Grandeira el 24 de julio de 2013. Este siniestro costó la vida a 80 personas y dejó a 144 heridos.

De la Rosa se encontraba en la Carrera de San Jerónimo junto a varios miembros de la asociación coincidiendo con la presentación en la Cámara Baja de una iniciativa de En Marea para reclamar la apertura de una comisión de investigación.

Según ha explicado, en declaraciones a Europa Press, al ver a la exministra de Fomento ha sentido el "impulso" de acercarse a ella para exponerle las reivindicaciones de "justicia y verdad" que el colectivo de víctimas mantiene desde hace casi cuatro años.

"He hecho todo lo que he podido y lo siento, es lo único que me ha dicho", ha destacado. Ante esto, ella le ha respondido que "no" fue así y que, bien al contrario, "puso dificultades" durante su mandato para que se depuraran posibles responsabilidades políticas por el accidente.

INICIATIVA DE EN MAREA

Precisamente para exigir esas responsabilidades políticas, En Marea vuelve a llevar al Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja.

En rueda de prensa, la diputada Alexandra Fernández, junto a una representación de la plataforma de víctimas, ha presentado la iniciativa, que ha justificado ante el "bloqueo del Gobierno", que defiende el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como algo independiente "cuando no lo es".

En este sentido, ha recordado las conclusiones del informe de la Agencia Ferroviaria Europea, que censuró la investigación elaborada por la CIAF y que solo ve responsabilidades en el despiste del maquinista. También la comisión de peticiones del Parlamento Europeo requirió, tras escuchar a los afectados, la apertura de una nueva investigación, exhaustiva e independiente.

"Ya está bien de ocultar las responsabilidades políticas de los ministros de Fomento", ha subrayado Fernández, quien ha llamado a todos los grupos parlamentarios a "posicionarse del lado de la justicia y de la verdad".

También ha opinado que decisiones que influyeron en el posterior siniestro fueron "políticas" y no "técnicas" y ha afirmado que PP y PSOE evitan la creación de una comisión de investigación independiente porque "tienen mucho miedo y mucho que ocultar al respecto".

Junto a ella, Jesús Domínguez ha criticado que Renfe y Adif, "empresas públicas que dependen del Gobierno", no cumplieron con las normativas de seguridad y ha exigido, por tanto, que se revele dónde está el dinero que se destinó en su momento a las medidas de seguridad. "Lucharemos hasta el final por la memoria de los nuestros", ha avisado.

Recientemente, las Cortes de Castilla y León se convirtieron en el primer parlamento autonómico en exigir esta comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, con la abstención del PP y el voto a favor del PSOE. Antes que este órgano, numerosos ayuntamientos también respaldaron esta demanda de las víctimas.

DEBERÁ SER CALIFICADA POR LA MESA

La comisión de investigación, para la que se da un plazo de diez meses prorrogables, deberá ser calificada por la Mesa del Congreso y debatirse en el Pleno, que es quien decidirá si se crea o no.

Actualmente, la Cámara Baja tiene ya aprobadas tres comisiones de investigación sobre el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, la financiación del PP y el rescate bancario.

